عمرو وهبة يشارك في برنامج الطهي «معزوم ويانا»

يشارك الفنان عمرو وهبة في تقديم برنامج الطهي "معزوم ويانا"، مع الشيف الإماراتي سعود المطروشي.

ويستضيف البرنامج عدداً من الفنانين ومقدمي البرامج والمؤثرين كل من بيته، وهم يحاولون الطهي من مطبخهم باتباع نصائح الشيف.

ومن المقرر انطلاق أولى حلقات البرنامج الإثنين ١٨ أكتوبر في تمام الساعة 10 مساءً على قناة ابو ظبى وهو من تقديم سعود المطروشي و الفنان عمرو وهبة.

ويعرض لعمرو وهبة حاليا بدور العرض السينمائى فيلم "ماكو" وهو من إنتاج بيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف، وإخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي وإشراف عام محمد التلباني ومدير تسويق كريم هشام، وبطولة مراد يلدريم، بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة ، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامى.

على جانب اخر يستعد عمرو وهبة لاستئناف تصوير الجزء الثانى من مسلسل فى بيتنا روبوت خلال الفترة المقبلة وذلك بعد ان انتهى مؤخرا من كتابة حلقات المسلسل بالكامل .

ودارت أحداث مسلسل "في بيتنا روبوت" حول مهندس برمجة يستطيع تطوير برنامج لتشغيل روبوت يستطيع القيام بمهام كثيرة مثل البشر وأكثر، لكنه يتعرض لخيانة من شريكه بالشركة، والمسلسل من بطولة كل من: هشام جمال وليلى زاهر وعمرو وهبة وشيماء سيف والقديرة دلال عبد العزيز، ومن تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.

فيما ينتظر عمرو وهبة عودة الفنانة دنيا سمير غانم لاستئناف نشاطها الفنى بعد خروجها من حالة الحداد على والديها النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز لتحديد موعد لاستئناف تصوير مسلسل “عالم موازى ” والمؤجل من موسم رمضان الماضى .

المسلسل يحمل اسم "عالم موازي"، ويشارك في بطولته الفنان علي ربيع، والفنانة دلال عبدالعزيز والدة دنيا سمير غانم، وإسلام إبراهيم، وكذلك الممثلون شيماء سيف وعمرو وهبة بعد أن حققا نجاحًا كبيرًا من مسلسلهما «في بيتنا روبوت»، ومن المقرر أن تدور أحداث المسلسل في 15 حلقة فقط.