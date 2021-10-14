الخميس 14 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط متهم بالاستيلاء على قرض من أحد البنوك بمستندات مزورة في الجيزة

ضبط متهم
ضبط متهم

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسئول بأحد البنوك بقيام (أحد الأشخاص) بالحصول على قرض شخصي بقيمة (990 ألف جنيه) بموجب مستندات "مزورة". 

وتبين من  التحريات وجمع المعلومات أن مرتكب الواقعة (صاحب ورشة لتصنيع الملابس بالجيزة)، حيث قام المذكور بالتقدم ببعض المستندات لمسئولي البنك المشار إليه بطلب للحصول على قرض شخصي من بينها عقد تمليك يفيد امتلاكه وحدة سكنية بإحدى التجمعات السكنية بمدينة السادس من أكتوبر، وتمكن من استلام القرض المالي والتي تقدر قيمته بمبلغ (990) ألف جنيه. 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة ، وعثر بحوزته على ("هاتف محمول" وبفحصه فنياً تبين أنه محمل بصور عقد تمليك الوحدة السكنية المزور).

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضاف بقيامه بتزوير العقد المشار إليه باستخدام برامج تعديل الصور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مكافحة جرائم الأموال العامة الاموال العامة البنوك قرض شخصي مزورة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

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