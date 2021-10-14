الخميس 14 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط وإحضار شاب عذب زوجته الحامل بموس وحلق شعرها في عين شمس

متهم
متهم

أصدرت جهات التحقيق بعين شمس، قرارا بسرعة ضبط وإحضار  المتهم بتعذيب زوجته بدائرة القسم، وتبين ان المتهم قطع جسدها بـ “كتر وموس” ثم حلق شعرها.

و تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا من سيدة يفيد تعرض ابنتها “ي. ع”، 33 سنة، حامل فى الشهر السابع للتعذيب على يد زوجها، وقالت السيدة إن زوج ابنتها قام بربطها فى غرفة النوم لمدة 3 أيام وتناوب على تعذيبها وقطع جسدها ووجهها بموس ثم حلق شعرها وأحرق جسدها بالسجائر.

وأضافت أن أغلب المستشفيات رفضت استقبال ابنتها بسبب سوء حالتها الصحية وتم إيداعها فى مستشفى الدمرداش، ومن جانبهم يقوم رجال المباحث بالبحث عن المتهم بعد هروبه.

- عقوبة الشروع في القتل

نصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع، وأوضحت المادة 116 مكرر: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

عين شمس قسم شرطة مستشفى الدمرداش السجن المؤبد قسم شرطة عين شمس زوج ابنته حالتها الصحية غرفة النوم امر ضبط واحضار رجال المباحث الشروع في القتل

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المطوعون!

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