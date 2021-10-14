السجن 5 سنوات لربة منزل عرضت طفلتها للبيع في قصر النيل

قضت الدائرة العاشرة جنوب، بمعاقبة ربة منزل عرضت طفلتها للبيع في قصر النيل بالسجن 5 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي حلمي مدبولي كساب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين تامر محمد كامل رياض، وهيثم محمود عبد الرحيم عبد المنعم الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة ، وأمانة سر وائل عبد المقصود، و إسلام عاشور.

كشف أمر الإحالة قيام المتهمة "س. ع" ، بأن تعاملت في المجني عليها الطفلة مجهولة الاسم حال كونها من أصول المجني عليها بعرضها للبيع ، مستغلة حداثة سنها بقصد استغلالها في تحقيق ربح مادي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمة عرضت حياة المجني عليها الطفلة مجهولة الاسم للخطر، بارتكابها الجريمة محل الاتهام السابق بتخليها عنها وحرمانها دون مسوغ قانوني من رؤية والديها.

وأشار أمر الإحالة أن المتهمة أنشأت واستخدمت حسابا خاصا علي تطبيق واتس آب، وموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"فيسبوك ماسنجر" المستخدمين علي شبكة معلوماتية بقصد ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة

- شهادة الشهود



الشاهد الأول "خالد .ح. ع"، 35 سنة، رائد شرطة، بالنشاط الداخلي بالإدارة العامة لحماية الآداب، شهد بورود معلومة إليه أكدتها تحرياته مفادها قيام المتهمة بعرض كريمتها الرضيعة للبيع مقابل مبلغ من المال عبر حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"فراسلها عبر أحد مصادره السرية على هاتفها الجوال من خلال تطبيق " واتس آب " و " فيس بوك ماسنجر "، منتحلا صفة مشتري للطفلة واتفقا على مكانا للتقابل لإتمام عملية البيع مقابل مبلغ ثلاثون ألف جنيها وما أن وصل حتى ضبطها وبصحبتها طفلتها الرضيعة.

وبمواجهتها بما أسفرت عنه تحرياته أقرت بصحتها وأنها والدة الطفلة المضبوطة رفقتها، وأضافت بأنها صاحبة الحساب المستخدم في الاتفاق على بیع كريمتها وقدمت له هاتفها الجوال وأطلعته على محادثات عبر تطبيقي الواتس آب وفيس بوك ماسنجر تضمنت الاتفاق على بيع الطفلة قام بطباعتها .



الشاهد الثاني "شريف م. س. ا"، 45 سنة، عقيد شرطة، ورئيس قسم مكافحة جرائم الإتجار بالبشر بإدارة الهجرة غير الشرعية، شهد بأن تحرياته السرية توصلت لصحة ما شهد به الأول وأضاف أن قصد المتهمة من ارتكاب الواقعة بيع كريمتها الرضيعة مقابل مبلغ من المال .

ملاحظات النيابة العامة ثبت بتقرير الإدارة المركزية للمعامل الطبية بمصلحة الطب الشرعي أن البصمة الوراثية المستخلصة الطفلة المضبوطة اشتركت في أحد شقيها مع البصمة الوراثية للمتهمة.

ثبت بالاطلاع على الصور الضوئية المطبوعة من هاتف المتهمة بواسطة الشاهد الأول وجود محادثات بين المتهمة وآخر تضمنت الاتفاق على بيع طفلة رضيعة على تطبيقي الفيس بوك ماسنجر والواتس آب.

ة ثبت بتقرير قسم المساعدات الفنية أن تطبيق الواتس آب المثبت على هاتف المتهمة مرتبط برقم المتهمة وأن الحساب يفتح تلقائيا على هاتف المتهمة.