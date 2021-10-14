الخميس 14 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حرائق كاليفورنيا تدمر 15 ألف فدان

حرائق كاليفورنيا
حرائق كاليفورنيا

هددت حرائق الغابات التي اندلعت عبر الجبال الساحلية في جنوب كاليفورنيا المزارع والمنازل الريفية وتسببت في إغلاق طريق سريع رئيسي أمس الأربعاء، حيث واجهت الولاية التي دمرتها النيران جولة جديدة من الرياح الجافة التي تزيد من مخاطر اندلاع الحرائق.

وأكدت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن الحريق دمر أكثر من ١٥ ألف فدان (24 ميل مربع) في جبال سانتا ينز غرب سانتا باربرا ، وتضاعف عدد رجال الإطفاء تقريبًا إلى 1300 رجل، مع توقعات بتفاقم النيران في ظل توقف نسبة الاحتواء عند 5٪.

وتابعت أنه على الرغم من أن المنطقة ذات المناظر الخلابة على طول ساحل المحيط الهادئ مكتظة بالسكا ، إلا أن الحريق شكل تهديدًا لأكثر من 100 منزل ومزرعة ومباني أخرى، بحسب مسؤولي الإطفاء.

وأضافت ان البداية كانت مع اندلاع حريق يوم الاثنين على منحدر وجرف باتجاه المحيط، مما أجبر على إغلاق الطريق السريع الوحيد على هذا الجزء من الساحل. 

وقال أندرو مادسن ، المتحدث باسم مصلحة الغابات الأمريكية، إن الطريق السريع قد يظل مغلقًا حتى نهاية الأسبوع، وكانت أوامر الإجلاء والتحذيرات سارية بالنسبة للمزارع والعديد من المجتمعات الريفية.

وأضافت أن أطقم الإطفاء كانت تحمي مزرعة "رانشو ديل سيلو"، التي كانت مملوكة لرونالد ونانسي ريجان وكانت تُعرف باسم البيت الأبيض الغربي خلال فترة رئاسته. 

وأشارت الى ان المزرعة التي تبلغ مساحتها 688 فدانًا (278 هكتارًا) ، حيث استضاف ريجان قادة العالم ، تقع على قمة سلسلة الجبال ، وفوق النيران التي تتغذى على الحشائش والأعشاب الكثيفة.

وقالت جيسيكا جنسن ، رئيسة المؤسسة التي تدير المزرعة إنه بناءً على تقارير العاملين من المزرعة ، كان الحريق على بعد حوالي نصف ميل في وقت متأخر من صباح الأربعاء ، لكن هذا الجزء من الحريق لم يكن نشطًا مثل الآخرين. 

حرائق كاليفورنيا رونالد ريجان مزرعة إطفاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

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