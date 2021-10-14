القاهرة تواصل تصدر طلب العلاج من الإدمان خلال 9 أشهر

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه وفقا لاحصائيات الخط الساخن لعلاج الإدمان خلال 9 أشهر من العام الجاري 2012، فإن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن حيث بلغت نسبتها 33.69 % ،يليها محافظة الجيزة بنسبة 12.42%.

وأضافت القابج، في تصريحات صحفية، أن ذلك يرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبي العلاج، في حين جاءت أكثر وسيلة التعارف على الخط الساخن لعلاج الإدمان هي التلفزيون بسبب الحملات الاعلامية يليه الانترنت وذلك من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية للصندوق والتفاعل المباشر مع الزائرين واستقبال بعض الحالات الراغبة للعلاج وكذلك من خلال الأصدقاء.

وأكدت أن الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان يعمل على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع وأن جميع الخدمات العلاجية المقدمة لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية ، حيث تتيح المراكز التابعة لصندوق مكافحة الإدمان التأهيل الاجتماعي والنفسي وأيضا التأهيل الرياضي.

وأكد الصندوق عبر موقعه الإلكتروني، أن الوقاية مسئولية الأسرة، وأن هناك عدة نصائح للآباء وهى:

1-استمع إلى أبنائك.

2-إعط أولادك كل الاهتمام لتنشئتهم تنشئة سليمة.

3-ساعد ابنك ليكون سعيداً.

4-تذكر فترة مراهقتك وحيرتك وضعفك.

5-امرح والعب مع ابنك.

6-انتقد ابنك ولكن امزج ذلك بالمديح.

7-تنبه لأعراض التعاطى التى قد تظهر على ابنك.

8-كما يجب على المسئولين عن الوقاية القيام ببرامج توعية دورية فى مختلف المراحل التعليمية، واحتواء طاقة الشباب فى برامج وأندية نافعة.

جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، كان قد أجرى أبحاث على الإناث المتعافيات من الإدمان كشف أن 85% منهن مثلت الخلافات الأسرية أحد أهم أسباب وقوعهن في براثن الإدمان، و34% منهن أدي تعاطيهن إلى خلافات أسرية جسيمة وأن أحد أهم عوامل التعافي يتمثل في الاستقرار الأسري لدى المتعافي ووجوده في بيئة أسرية داعمة للتعافي.