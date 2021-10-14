المعارضة اليابانية تنتقد تصريحات كيشيدا «المتضاربة» قبل الانتخابات

انتقدت أحزاب المعارضة اليابانية اليوم الخميس رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، الذي حل مجلس النواب لإجراء انتخابات عامة، واصفة تصريحاته حول قضايا رئيسية منها زيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية بأنها "متضاربة".

وقال تيتسورو فوكوياما، الأمين العام الحزب الدستوري الديمقراطي، المعارض الرئيسي في اليابان: "لماذا تأرجح بشأن قضية زيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية؟ لن يقتنع الناس ما لم يشرح ذلك".

وأضاف: “في انتخابات مجلس النواب، سنطلب من الناخبين الاختيار بين رئيس وزراء يتخبط وزعيمنا يوكيو ايدانو الذي لا يتردد (بشأن القضايا)، حسبما أوردت وكالة أنباء كيودو اليابانية”.

وكان كيشيدا قد دعا في البداية إلى رفع معدل الضريبة على مكاسب رأس المال وتوزيعات الأرباح، إذ يرى المعارضون أن نسبة ال20 % الحالية تعود بالفائدة على الأثرياء.

لكن تصريحاته أثارت القلق على ما يبدو بين بعض المستثمرين وتراجعت أسهم طوكيو لاحقا، مما دفع كيشيدا للتخفيف من حدة لهجة حديثه والقول إنه لا يفكر في التطرق إلى القضية في الوقت الحالي.

