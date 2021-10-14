الخميس 14 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على صاحب مخزن بحوزته طن لحوم فاسدة قبل بيعها بالمطرية

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب مخزن لإدارته مخزن للمأكولات بدون ترخيص بمنطقة المطرية، وضبط بحوزته طن لحوم فاسدة، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مخزن لتجهيز المأكولات، كائن بدائرة قسم شرطة المطرية لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وقيامه بتجميع كميات كبيرة من المواد الغذائية (لحوم مفرومة – دوبريهات) بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن المشار إليه على (900 كيلو لحوم مفرومة – 250 كيلو دوبريهات وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن القاهرة صاحب مخزن مخزن للمأكولات المطرية لحوم فاسدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

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