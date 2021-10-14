روسيا: نشر البنية التحتية العسكرية لأمريكا والناتو فى آسيا الوسطى غير مقبول مطلقًا

قالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنه تم إبلاغ وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، بأن نشر البنية التحتية العسكرية للولايات المتحدة وحلف "الناتو" في آسيا الوسطى غير مقبول مطلقا بالنسبة لروسيا.

وأكدت المتحدثة الروسية- في إحاطة صحفية اليوم الخميس- استعداد بلادها لإجراء اتصالات مع واشنطن على جميع المستويات، مضيفا: لقد أخبرنا نولاند أيضا بأن تحالف "أوكوس" يهدد بتقويض البنية الأمنية في آسيا والمحيط الهادئ ويحمل مخاطر لنظام عدم الانتشار".

وتابعت: "بناءً على نتائج المشاورات مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، والتي شارك فيها نائب وزير الدفاع ألكسندر فومين، فإن موسكو وواشنطن تشتركان في الرغبة في مواصلة الحوار من أجل علاقات ثنائية أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ".

يُذكر أن وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية زارت روسيا يومي 11 و13 أكتوبر الجاري، وعقدت اجتماعات في الخارجية الروسية ومع نائب رئيس الإدارة الرئاسية دميتري كوزاك ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف.