الخميس 14 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: نشر البنية التحتية العسكرية لأمريكا والناتو فى آسيا الوسطى غير مقبول مطلقًا

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

قالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنه تم إبلاغ وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، بأن نشر البنية التحتية العسكرية للولايات المتحدة وحلف "الناتو" في آسيا الوسطى غير مقبول مطلقا بالنسبة لروسيا.

وأكدت المتحدثة الروسية- في إحاطة صحفية اليوم الخميس- استعداد بلادها لإجراء اتصالات مع واشنطن على جميع المستويات، مضيفا: لقد أخبرنا نولاند أيضا بأن تحالف "أوكوس" يهدد بتقويض البنية الأمنية في آسيا والمحيط الهادئ ويحمل مخاطر لنظام عدم الانتشار".

وتابعت: "بناءً على نتائج المشاورات مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، والتي شارك فيها نائب وزير الدفاع ألكسندر فومين، فإن موسكو وواشنطن تشتركان في الرغبة في مواصلة الحوار من أجل علاقات ثنائية أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ".

يُذكر أن وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية زارت روسيا يومي 11 و13 أكتوبر الجاري، وعقدت اجتماعات في الخارجية الروسية ومع نائب رئيس الإدارة الرئاسية دميتري كوزاك ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف.

أمريكا الناتو روسيا موسكو آسيا الوسطى

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

الأكثر قراءة

«غطاء سيارة».. «الداخلية» تكشف لغز ميكروباص الساحل

«مش هتبرع».. عبير صبرى تعلن رأيها فى التبرع بالأعضاء

مكرم: الجمهورية الجديدة تشهد على تمكين حقيقى للمرأة فى أهم المناصب

أمطار خفيفة وشبورة مائية.. تفاصيل حالة طقس الـ72 ساعة المقبلة

لحظة التخلص من «مسنة الفيوم» المقتولة على يد جيرانها لسرقتها (فيديو)

والد الطفل ضحية «صراع التختة»: كان ضهري وبيشتغل ويساعدني (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

صائدة الأحلام وتاجر الأجساد

محمد محمود عمارة

وزارة التربية.. المشاكل و الحلول

خالد عكاشة

صراعات الطاقة تشتعل فى آسيا الوسطى

د. بهي الدين مرسي

التعامل مع ضغوط الحياة

ماجد حبته

المرزوقى يرتزق بجواز دبلوماسى!

د. القس صفوت البياضى

الفيسبوك تعطل ساعات وخسائره مليارات

حسين دعسة

الرئيس السيسي.. مستقبلنا على هذا الكوكب في خطر

منى رجب

الجمال الذى نفتقده فى شوارعنا

صور

معرض تراثنا

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تغلق المجال الجوي في الجولان

وزير الخارجية الأمريكى يلتقى نظيره الإسرائيلى فى واشنطن

مقتل جندى سورى وإصابة 3 آخرين فى هجوم إسرائيلى على تدمر