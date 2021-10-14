الخميس 14 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن والبيض.. ووقف التصدير

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ارتفاع أسعار الدواجن والبيض نتيجة خروج مربين من الصناعة بسبب الخسائر التي تعرض لها وارتفاع اسعار الأعلاف، وأن أسعار البيض والدواجن تتعرض دائما لموجات ارتفاع في المواسم ومع دخول المدارس وتكالب المواطنين على شراء البيض وتخزينه، وكذلك شراء الدواجن وتخزينها في الثلاجات بكميات كبيرة مع ارتفاع الأسعار وخوفا من زيادة الأسعار. 

وأضاف سليمان، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الواردات من جدون الدواجن والدواجن البياض لم تقل بل ارتفعت بنسبة 7% من أجل زيادة إنتاج البيض، كما تم عقد بروتوكول مع البنك الزراعي والبنك الأهلي والاتحاد العام لمنتجي  الدواجن لتوفير الدعم اللوجيستي والفني والمالية لمربي الدواجن لرفع كفاءة عنابر الدواجن من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق لزيادة الإنتاج وتقليل مصروفات التشغيل كما تم إدراج مشروعات الثروة الحيوانية ضمن مبادرة البنك المركزي للحصول على قروض للثروة الحيوانية كما تم تبسيط إجراءات تراخيص مزارع الدواجن لرفع كفاءة العنابر، بالتالي زيادة الإنتاج.

وأضاف سليمان، أنه تم وقف تصدير البيض للخارج لتوفير الاحتياجات وعمل توازن في السوق وضبط الأسعار بالأسواق وبدأت الأسعار في الانخفاض.

وأكد المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام للدواجن، أن الامتحان سيتعين بوزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية والبنوك العامة والمتخصصة للحصول على قروض في عمليات تطوير مزارع الدواجن وتسهيل عمليات التصدير للدواجن والبيض واتخاذ إجراءات من شأنها تخفيض الرسوم على التصدير وفتح أسواق جديدة في البلدان العربية والافريقية لمنتجات الدواجن والبيض.

وقال العناني، في تصريحات لـ"الدستور"، إن الاتحاد يواصل اجتماعاتها مع المنتجين لتوفير البيانات من الأسعار واحتياجاته المواطنين من البيض والدواجن للوقوف على الطلب والعرض وتحديد الكميات والمخزن.

الزراعة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن والبيض ووقف

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

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