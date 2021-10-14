الخميس 14 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السلطات الألمانية تتوقع دخول 3 آلاف مهاجر عبر بيلاروس في أكتوبر

المهاجرين
المهاجرين

تتوقع السلطات في ولاية براندنبورج شرقي ألمانيا دخول أكثر من 3 آلاف مهاجر معظمهم من الشرق الأوسط إلى الدولة عبر بيلاروس خلال هذا الشهر وحده.

وقال رئيس الهيئة المختصة في مدينة أيزنهويتنشتات على الحدود مع بولندا، أولاف يانسن، لإذاعة آر بي بي-إنفوراديو المحلية اليوم الخميس: "نشهد تدفقا هائلا إلى الداخل". 

وقال إن نحو 1600 شخص وصلوا منذ بداية الشهر.

وأضاف يانسن أن الإقامة والرعاية الطبية تسير على ما يرام حتى الآن، وأن هناك دعما "كبيرا" من السلطات المحلية في الولاية التي تضم برلين.

وصرح للإذاعة بأن هناك 800 مهاجر تم إرسالهم إلى ولايات أخرى في ألمانيا، وأن البعض كانوا يرغبون في السفر إلى فرنسا أو هولندا أو الدول الاسكندنافية.

وقال يانسن إن حل المشكلة المتزايدة كان يجب أن يكمن في اتفاق سياسي لوضع حد للمهربين المحترفين الذين يعملون على الحدود مع بيلاروس.

ووفقا للشرطة الاتحادية الألمانية، المسؤولة عن مراقبة الحدود الخارجية، دخل أكثر من 4300 مهاجر غير شرعي إلى البلاد عبر هذا الطريق منذ أغسطس.

وقالت الشرطة إن معظم المهاجرين كانوا من العراق وسورية واليمن وإيران.

وردا على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مايو إن بلاده لن تمنع المهاجرين غير الشرعيين من المرور عبرها.

واتهمت دول الاتحاد الأوروبي لوكاشينكو بتشجيع المهاجرين من مناطق الأزمات عمدا، وعززت بولندا ولاتفيا وليتوانيا أمن حدودها.

وفي سياق متصل، قال نائب وزير الخارجية البولندي مارسين بيشداتش، الخميس، إنه تجري مناقشة حزمة خامسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد القيادة البيلاروسية، على خلفية وضع الهجرة على الحدود.

وأضاف نائب الوزير، في حديث لمحطة الإذاعة البولندية "وينت"، ردا على سؤال حول الإجراءات التي تتخذها بولندا فيما يتعلق بوضع الهجرة على الحدود البولندية – البيلاروسية: "تجري مناقشة الدفعة الخامسة من العقوبات على المستوى الأوروبي".

ووفقا له، تم حتى الآن فرض عدة حزم من العقوبات الفردية، وواحدة اقتصادية، حسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

وتابع نائب الوزير: "فرضت الولايات المتحدة مؤخرا عقوبات اقتصادية اضافية ستدخل حيز التنفيذ قريبا (نوفمبر وديسمبر)".

برلين السلطات في ولاية براندنبورج بيلاروس بولندا الحدود فرنسا

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

الأكثر قراءة

«غطاء سيارة».. «الداخلية» تكشف لغز ميكروباص الساحل

«مش هتبرع».. عبير صبرى تعلن رأيها فى التبرع بالأعضاء

مكرم: الجمهورية الجديدة تشهد على تمكين حقيقى للمرأة فى أهم المناصب

أمطار خفيفة وشبورة مائية.. تفاصيل حالة طقس الـ72 ساعة المقبلة

لحظة التخلص من «مسنة الفيوم» المقتولة على يد جيرانها لسرقتها (فيديو)

والد الطفل ضحية «صراع التختة»: كان ضهري وبيشتغل ويساعدني (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

صائدة الأحلام وتاجر الأجساد

محمد محمود عمارة

وزارة التربية.. المشاكل و الحلول

خالد عكاشة

صراعات الطاقة تشتعل فى آسيا الوسطى

د. بهي الدين مرسي

التعامل مع ضغوط الحياة

ماجد حبته

المرزوقى يرتزق بجواز دبلوماسى!

د. القس صفوت البياضى

الفيسبوك تعطل ساعات وخسائره مليارات

حسين دعسة

الرئيس السيسي.. مستقبلنا على هذا الكوكب في خطر

منى رجب

الجمال الذى نفتقده فى شوارعنا

صور

معرض تراثنا

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تغلق المجال الجوي في الجولان

وزير الخارجية الأمريكى يلتقى نظيره الإسرائيلى فى واشنطن

مقتل جندى سورى وإصابة 3 آخرين فى هجوم إسرائيلى على تدمر