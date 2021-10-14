المنوفية: انطلاق القافلة الـ 32 لمبادرة «نور حياة» بمركز شباب ميت شهالة

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على استمرار تنفيذ أعمال القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "نور حياة" والتى قد أطلقها فخامة رئيس الجمهورية ضمن مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بالتعاون بين صندوق تحيا مصر والقوات المسلحة وجمعية خيرية بالمحافظة.

حيث أعلن الأستاذ عادل درغام مدير جمعية خيرية بالمنوفية عن إنطلاق أعمال القافلة الـ(32) للمبادرة الرئاسية “نور حياة” تحت رعاية محافظ المنوفية يومى الخميس والجمعة الموافق 14، 15 أكتوبـــر الحالي بمركز شباب ميت شهالة بالشهداء، وتستهدف القافلة الكشف على 1000 حالة مع أخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار كورونا.

وأضاف مدير جمعية خيرية بالمنوفية بأن القافلة هدفها الأساسى الكشف علي الفئات الأكثر احتياجًا بنطاق المحافظة وتوفير العلاج لهم وعمل النظارات الطبية بالمجان للحالات المصابة بمسببات ضعف وفقدان الإبصار، وكذلك تحويل الحالات المتطلبة تدخلًا جراحيًا إلى المستشفى العسكرى بالمحافظة.

هذا وقد أشاد محافظ المنوفية بالدور البارز الذى يقوم به صندوق تحيا مصر والقوات المسلحة والجمعيات الخيرية في تنفيذ المبادرات الرئاسية والعمل على استهداف جميع المواطنين بالإضافة لتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا.