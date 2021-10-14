«احذر هذه الأماكن».. 6 نصائح من «حماية المستهلك» عند شراء حلوى المولد

أصدر جهاز حماية المستهلك نشرة توعية المواطنين لتجنب شراء منتجات حلوى المولد من الأماكن غير المرخصة، والتأكد من تاريخ إنتاج وانتهاء صلاحية المنتج.

كما تضمنت النشرة بعض النصائح للمواطنين لاتباعها عن شراء المنتجات كما يلى:

اختيار المحلات والأماكن المرخص لها ببيع وتداول حلوى المولد الموثوق بها، التي تتوافر فيها الشروط الصحية.

التأكد من سلامة الحلوى قبل شرائها على أن تكون طازجة، تتميز بالليونة واللون الفاتح.

يراعى تخزين الحلوى في أماكن صحية جيدة التهوية، بعيدا عن الحرارة والرطوبة والحشرات.

عدم شراء الحلوى من المصانع غير المرخصة، التي لا تخضع للرقابة الصناعية أو الصحية.

تأكد من وجود “تاريخ الإنتاج، انتهاء الصلاحية، اسم المنتج ، اسم المصنع مدون على الحلوى”.

ينبغي عدم شراء الحلوى المكشوفة والمعرضة للأتربة والجراثيم.

يتم تلقى الشكاوى أيضا عن طريق خدمة الواتس آب 01577779999 أو عن طريق الصفحة الرسمية للجهاز.

كان قد تلقى الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول ضح حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية.

وأفاد التقرير بضخ كميات كبيرة من حلوى المولد النبوى الشريف بمجمعات الشركة التى يصل عددها إلى ١٣٠٠ مجمع استهلاكى بتخفيضات بين ٢٥ إلى ٣٠%، مؤكدا أن الحلوى المتوفرة بالمجمعات الاستهلاكية بجودة عالية ومن إنتاج شركات الوزارة.

من جهته، أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، أن سعر الكيلو بحلوى المولد بالمجمعات تبدأ من ٦٥ جنيها والإثنين كيلو ١٣٠ والثلاثة كيلو ٢٠٠ جنيه.

وأضاف أن مكونات العلبة تشمل “فولية وسمسمية وملبن وبندق وأقراص بالمكسرات وجوزية وجوز الهند” وغيرها من الأنواع الأخرى.

وأكد كمال، قد شدد على الشركة القابضة بضخ كميات كبيرة كل يوم بالمجمعات الاستهلاكية لتخفيف العبئ عن المواطنين بالمناسبات، وشدد أيضا على الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين بتكثيف الحملات على أسواق حلوى المولد للتأكد من مطابقتها للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية على المخالفة فى عرض حلوى غير مطابقة للمواصفات أو تضر بالصحة العامة للمواطنين.

وكشف اللواء على أشرف، رئيس الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، (إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية)، أنه سيتم طرح حلوى المولد النبوي محلية الصنع بنسبة 100% لأول مرة خلال الموسم الجاري.

وأوضح أشرف، في تصريحات لـ«الدستور» أنه كان يتم إنتاج 50% واستيراد 50% من المعروض من الحلوى، منوها أنه تم إنشاء مصنع للحلوى باستثمارات 2 مليون جنيه تحت مسمى «كايرو بيك» بأرض كلية الزراعة بالجامعة أمام مستشفى بولاق والتي حصلت عليها الشركة مؤخراً، حيث يكون إنتاج الشركة لأول مرة خلال موسم المولد النبوي الشريف الجاري 100% محلي الصنع.

وأشار إلى طرح 25 طنا من منتجات حلوى المولد النبوي الشريف قابل للزيادة حسب الاستهلاك بمنافذ الشركة بمحافظتي القاهرة والجيزة، والتي يصل عددها إلى 15 منفذا، بجانب منافذ المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة.