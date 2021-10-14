الخميس 14 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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عالم

إيطاليا: إنقاذ 84 مهاجرًا قبالة سواحل مقاطعة صقلية

جريدة الدستور

أعلنت مصادر أمنية إيطالية أن قوات الشرطة ، عناصر الدرك ورجال وحدة الإسعاف وأفراد منظمة الصليب الأحمر، أنقذوا الليلة الماضية 84 مهاجراً، قبالة سواحل مقاطعة صقلية، جنوب البلاد.

وأضافت المصادر- في بيان ، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية ، اليوم /الخميس/- أن من بين مجموعة المهاجرين التي تم إنقاذها أمام شاطئ غالاتيا التابع لمحافظة كاتانيا، كان هناك ثمانية قاصرين و10 نساء، جميعهم تقريبا من الشرق الأوسط، وقد كانوا على متن قارب شراعي جنح بين الصخور في المنطقة، مشيرة إلى أن المهاجرين تم نقلهم لاحقًا إلى منشأة تابعة للبلدية تطل على البحر، تضم مركزًا ثقافيًا.

وعلي صعيد اخر.. سجلت إيطاليا 2769 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 37 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و707 آلاف و87 إصابة، والوفيات إلى 131 ألفا و421 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 86 مليونا و868 ألفا و846 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

روما مقاطعة صقلية صقلية إيطاليا إنقاذ مهاجرين

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وائل لطفي

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