تفويض رؤساء المدن والأحياء بالتوقيع على نماذج التصالح بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه القرار رقم 8304 لسنه2021 بتفويض رؤساء المراكز والمدن والأحياء للتوقيع على نموذج 10 (المؤقت) الخاص بالتصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مؤكدا على الجهات المختصه تنفيذ هذا القرار كل فى حدود اختصاصه.

أوضح المحافظ أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنه 1979 بشأن نظام الإدارة المحليه ولائحته التنفيذيه وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 81 لسنه 2016 ، بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذيه وعلى القانون رقم 119 لسنه 2008 بشأن البناء، وعلى القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها والمعدل بالقانون رقم 1 لسنه 2020، ولائحتهما التنفيذية، وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات، وعلى قرار مجلس الوزراء بالاعتداد بما قدمه المواطن بملف التصالح في نطاق القرى والمتضمن أن يكتب في نموذج (10) مؤقت لحين إجراء المطابقة على الطبيعة.

وكانت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالشرقية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالهيصيمية ومسؤلي الجمعية الزراعية، قد شنت حملة لتنفيذ إزالة فى المهد بقريه الخطارة بعزبة شعير، عبارة عن سور من ثلاث جهات بالطوب الأبيض بارتفاع 1.5 متر، على مساحة 20 قيراطًا، و تمت الإزالة كليا حتى منسوب سطح الأرض و تطبيق القانون على المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية عبارة عن بناء مقابر مخالفة بدون ترخيص بعزبة السبكي التابعة للوحدة المحلية بالعصلوجي و تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وقامت رئاسة حى أول الزقازيق بحملة لتنفيذ قرار الإزالة رقم ١٤٢ و٦٧ لسنة ٢٠٢٠ لعقار مخالف بشارع النقراشى وتم تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.