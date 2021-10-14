بدء الأعمال في إنشاء فرع جامعة السويس في جنوب سيناء (صور)

شهد الأستاذ الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، بدء تنفيذ الأعمال بمشروع إنشاء فرع جامعة السويس، بمدينة أبو رديس بمحافظة جنوب سيناء.

و أوضح رئيس جامعة السويس، أن إنشاء فرع الجامعة في محافظة جنوب سيناء يحقق تنمية بشريه كبرى في المنطقة، ويعمل علي استيعاب طلاب الجامعة من أبناء المحافظة وتقليل اغتراب أبنائها، وكذلك سد احتياجات المحافظة من الخريجين واستمرار التنمية الشاملة بسيناء بناءا علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور المهندسة إيناس سمير نائبا عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء أيمن محمد الشريف السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات ، والنائب محمد عوض السيد عضو مجلس النواب، مبروك الغمريني رئيس مجلس مدينة أبو رديس وعدد من مشايخ وعواقل بدو جنوب سيناء.

- 4 كليات كمرحلة أولى بالجامعة

وكان المجلس الأعلى للجامعات قد وافق في فبراير الماضي على إنشاء فرع لجامعة السويس بمدينة أبو رديس بالمحافظة، لتبدأ بكليات (التربية - الآداب - العلوم - التجارة) كمرحلة أولى، وخصصت المحافظة مساحة 50 فدان بحي السلام بأبو رديس لإنشاء الجامعة.

جدير بالذكر أن فرع الجامعة سيكون نواة لجامعة جنوب سيناء، والتي من المقرر أن تضم 13 كلية إضافة للكليات الطبية، وسوف تشهد مرحلتها الأولي تحويل فصول كليتي الآداب والتربية ذات الشعبة الواحدة (اللغة العربية) إلي كليتي الآداب والتربية بتخصصاتها المختلفة، إضافة إلى كليتي العلوم والتجارة.

إنشاء فرع جامعة السويس بجنوب سيناء

إنشاء فرع جامعة السويس بجنوب سيناء

إنشاء فرع جامعة السويس بجنوب سيناء

إنشاء فرع جامعة السويس بجنوب سيناء

إنشاء فرع جامعة السويس بجنوب سيناء

إنشاء فرع جامعة السويس بجنوب سيناء

إنشاء فرع جامعة السويس بجنوب سيناء

إنشاء فرع جامعة السويس بجنوب سيناء