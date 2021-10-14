الخميس 14 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء الأعمال في إنشاء فرع جامعة السويس في جنوب سيناء (صور)

بدء أعمال إنشاء فرع
بدء أعمال إنشاء فرع جامعة السويس بجنوب سيناء

شهد الأستاذ الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، بدء تنفيذ الأعمال بمشروع إنشاء فرع جامعة السويس،  بمدينة أبو رديس بمحافظة جنوب سيناء.

FB_IMG_1634208077108

و أوضح رئيس جامعة السويس، أن إنشاء فرع الجامعة في محافظة جنوب سيناء  يحقق تنمية بشريه كبرى في المنطقة، ويعمل علي استيعاب طلاب الجامعة من أبناء المحافظة وتقليل اغتراب أبنائها، وكذلك سد احتياجات المحافظة من الخريجين واستمرار التنمية الشاملة بسيناء بناءا علي توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

FB_IMG_1634208091269

 جاء ذلك بحضور المهندسة إيناس سمير نائبا عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء أيمن محمد الشريف السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات ، والنائب محمد عوض السيد عضو مجلس النواب، مبروك الغمريني رئيس مجلس مدينة أبو رديس وعدد من مشايخ وعواقل بدو جنوب سيناء.

FB_IMG_1634208089118

- 4 كليات كمرحلة أولى بالجامعة

وكان المجلس الأعلى للجامعات قد وافق في فبراير الماضي على إنشاء فرع لجامعة السويس بمدينة أبو رديس بالمحافظة، لتبدأ بكليات (التربية - الآداب - العلوم - التجارة)  كمرحلة أولى، وخصصت المحافظة مساحة 50 فدان بحي السلام  بأبو رديس لإنشاء الجامعة.

FB_IMG_1634208075188

جدير بالذكر أن فرع الجامعة سيكون نواة لجامعة جنوب سيناء، والتي من المقرر أن تضم 13 كلية إضافة للكليات الطبية، وسوف تشهد مرحلتها الأولي تحويل فصول كليتي الآداب والتربية ذات الشعبة الواحدة (اللغة العربية) إلي كليتي الآداب والتربية بتخصصاتها المختلفة، إضافة إلى كليتي العلوم والتجارة.

إنشاء فرع جامعة السويس بجنوب سيناء
إنشاء فرع جامعة السويس بجنوب سيناء
إنشاء فرع جامعة السويس بجنوب سيناء
إنشاء فرع جامعة السويس بجنوب سيناء
إنشاء فرع جامعة السويس بجنوب سيناء
إنشاء فرع جامعة السويس بجنوب سيناء
إنشاء فرع جامعة السويس بجنوب سيناء
إنشاء فرع جامعة السويس بجنوب سيناء
إنشاء فرع جامعة السويس بجنوب سيناء
إنشاء فرع جامعة السويس بجنوب سيناء
إنشاء فرع جامعة السويس بجنوب سيناء
إنشاء فرع جامعة السويس بجنوب سيناء
إنشاء فرع جامعة السويس بجنوب سيناء
إنشاء فرع جامعة السويس بجنوب سيناء
إنشاء فرع جامعة السويس بجنوب سيناء
إنشاء فرع جامعة السويس بجنوب سيناء
إنشاء فرع جامعة السويس بجنوب سيناء
إنشاء فرع جامعة السويس بجنوب سيناء
السويس جنوب سيناء جامعة أبو رديس إنشاء فودة الشرقاوي السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

الأكثر قراءة

«غطاء سيارة».. «الداخلية» تكشف لغز ميكروباص الساحل

«مش هتبرع».. عبير صبرى تعلن رأيها فى التبرع بالأعضاء

مكرم: الجمهورية الجديدة تشهد على تمكين حقيقى للمرأة فى أهم المناصب

أمطار خفيفة وشبورة مائية.. تفاصيل حالة طقس الـ72 ساعة المقبلة

لحظة التخلص من «مسنة الفيوم» المقتولة على يد جيرانها لسرقتها (فيديو)

والد الطفل ضحية «صراع التختة»: كان ضهري وبيشتغل ويساعدني (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

صائدة الأحلام وتاجر الأجساد

محمد محمود عمارة

وزارة التربية.. المشاكل و الحلول

خالد عكاشة

صراعات الطاقة تشتعل فى آسيا الوسطى

د. بهي الدين مرسي

التعامل مع ضغوط الحياة

ماجد حبته

المرزوقى يرتزق بجواز دبلوماسى!

د. القس صفوت البياضى

الفيسبوك تعطل ساعات وخسائره مليارات

حسين دعسة

الرئيس السيسي.. مستقبلنا على هذا الكوكب في خطر

منى رجب

الجمال الذى نفتقده فى شوارعنا

صور

معرض تراثنا

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تغلق المجال الجوي في الجولان

وزير الخارجية الأمريكى يلتقى نظيره الإسرائيلى فى واشنطن

مقتل جندى سورى وإصابة 3 آخرين فى هجوم إسرائيلى على تدمر