ضمن «حياة كريمة».. بدء إنشاء مجمع طبي جديد بالغنامية في أشمون

تابع سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، البدء في أعمال الحفر الخاصة بإنشاء مجمع طبي جديد بقرية الغنامية التابعة للوحدة المحلية بالبرانية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقري أشمون، بحضور هبة الزهار سكرتير الوحدة المحلية بالبرانية والشركة المنفذة للمبادرة،.

وأشار رئيس مركز ومدينة أشمون إلى أن المجمع الطبي الجديد بالغنامية ، سيقام على مساحة حوالي 1749م² تقريباً لخدمة أهالي قرية الغنامية والمناطق المجاورة وذلك بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم.

و أكد "سرور" على اهتمام الحكومة والقيادة السياسية بدعم القطاع الصحي فى إطار العمل على تحسين جودة الخدمات ‏الصحية المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمنظومة الصحية بمركز أشمون، لافتاً إلى أن " القطاع الصحي" أحد القطاعات ‏ذات الأولوية ضمن إطار المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، بمبادرة "حياة كريمة" التي تحظى ‏برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتستهدف تطوير قرى الريف المصري، وتحسين ظروف معيشة ‏المواطنين والإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم.