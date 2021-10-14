الخميس 14 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

من هي المذيعة ناردين فرج مقدمة حفل افتتاح مهرجان الجونة؟

ناردين فرج
ناردين فرج

وقع الاختيار على المذيعة والفنانة ناردين فرج لتقديم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، وفي السطور التالية نوضح من هي ناردين فرج.

  • من مواليد محافظة الإسكندرية ولها أصول لبنانية.
  • دراستها كانت في مجال إدارة الأعمال.
  • متزوجة من رجل مصري لبناني ولديها ابنتان.
  • ليست المرة الأولى التى تقدم فيها حفل يخص الجونة فسبق وقدمت حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي سبتمبر 2018.
  • قدمت برنامج عبر الإنترنت بالتعاون مع مجلة “فوج” العربية تقوم فكرته على استضافة الفنانين للحديث عن مشاركتهم بالجونة.
  • خاضت تجربة التمثيل مع الفنانة الكبيرة يسرا بمسلسل "فوق مستوى الشبهات"، كما شاركت بمسلسل "الحساب يجمع" ايضًا بطولة الفنانة يسرا .

شاركت أيضًا ناردين في تقديم البرامج السياسية وذلك كان عام 2012 خلال فترة الانتخابات الرئاسية وكانت تجري مقابلات مع المرشحين للانتخابات الرئاسية لعرض البرنامج الخاص به.

  • قدمت في عام 2017 برنامج الأطفال "ذا فويس كيدز" وقدمت ايضًا البرنامج في السنة التالية في موسمه الرابع مع الإعلامي السعودي بدر آل زيدان.
  • لديها باع في عالم الإذاعة حيث بدأت بها في عام 2008 بالمشاركة في تقديم برنامج صباحي مع مروان قدري.
  • في 2010 تولت مسؤولية تدريب المذيعين واختيارهم .

تنطلق فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بالدورة الخامسة، حيث يستمر حتى 22 أكتوبر الحالي، بحضور العديد من النجوم والنجمات من ضمنهم الفنانة يسرا والتى تحضر هذه الدورة بصفتها عضوة باللجنة الاستشارية لمهرجان الجونة، بالإضافة لحضور كلًا من ليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.

ووقع الاختيار على الفنان أحمد السقا لتكريمه هذه الدورة ومنحه  جائزة الإنجاز الإبداعي، وتعتبر هذه الجائزة مخصصة للسينمائيين الذين ترك عملهم والتزامهم بالسينما علامة لا تُمحى في مجال مسيرتهم الإبداعية.

حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي ب افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة ناردين فرج محافظة الاسكندرية حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي سبتمبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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