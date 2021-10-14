الخميس 14 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المصري للدراسات الاقتصادية» يعقد ندوة حول مصادر المال العام

المركز المصري للدراسات
المركز المصري للدراسات الاقتصادية

عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الخميس، ندوة عبر تطبيق “زووم”، بعنوان “من أين يأتي المال العام في مصر؟ وفيم تنفق؟ إلى أي مدى تتبع مصر القواعد الدولية وتقتدى بالتجارب الناجحة؟”، بحضور نخبة متميزة من الخبراء والمتخصصين.

وجرى خلال الندوة مناقشة ورقة العمل التي أعدها المركز بعنوان "الإعداد السليم للموازنة العامة كمحرك للتغيير تحليل تفصيلي مقارن في ضوء أفضل المعايير والممارسات الدولية"، وتسعى هذه الورقة إلى دراسة مدى سلامة إدارة الموازنة العامة، والتي تع إذا ما تم إعدادها بشكل صحيح، محركًا أساسيًا من محركات التغيير في مصر.

وتبدأ الدراسة في الجزء الأول بتقييم مدى تحقق المبادئ الدولية الستة الأساسية (الشمول والشفافية والواقعية والاتساق والترابط والمساءلة) الصادرة عن صندوق النقد الدولي في الموازنة المصرية.

وكذلك دراسة مدى الاتساق بين الموازنة من ناحية والدستور وخطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية من ناحية أخرى.

 ويتناول الجزء الثاني من الدراسة تحليلا تفصيليا مقارنا للإيرادات والمصروفات خلال الفترة 2010/2011– 2021/2022 (سنوات متفرقة)، بالإضافة إلى تقييم المشروعات الممولة بالمنح والقروض؛ وذلك بهدف الإجابة بوضوح على السؤال “من أين يأتي المال العام في مصر وفيم يُنفق؟”.

وأخيرا، يستعرض الجزء الثالث أهم المشكلات التي أظهرها التحليل والحلول اللازمة لعلاجها.

 

مصر دراسة مشروعات موازنة مركز اجتماع

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

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