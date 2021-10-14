رئيس الجامعة اليابانية: نمتلك أجهزة بـ28 مليون دولار لتدريب الطلاب

قال الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إن دعم البحث العلمي يحظى بأولوية قصوى بالجامعة وخاصة الأبحاث التطبيقية التي تخدم الصناعة، موضحا أنه يتم تدريب طلاب كلية هندسة مصادر الطاقة والبتروكيماويات وكلية هندسة التصميم الإبداعي وكلية هندسة الحاسبات والإلكترونيات وكلية العلوم الأساسية والتطبيقية في معامل بالجامعة هي الأحدث على مستوى العالم حيث جرى تجهيزها بأحدث الأجهزة التكنولوجية بتكلفة 28 مليون دولار وذلك بدعم من اليابان من خلال هيئة الجايكا.

وأضاف الجوهري أن الجامعة المصرية اليابانية هي جامعة بحثية وتضع على رأس الأولويات تطوير منظومة البحث العلمي بها وربط البحوث بالصناعة، ونجحت في حصاد المركز الثاني محليا والـ11 عربيا فى الإصدار الأول من تصنيف التايمز البريطاني لجامعات العالم العربي والذى تشارك به 31 جامعة مصرية و125 جامعة عربية من 14 دولة مختلفة نتيجة لجودة الإنتاج العلمي، والتدريس، والتعاون مع الصناعة والجامعات اليابانية في تطوير المجالات التعليمية والبحثية، وتعاون أعضاء هيئة التدريس في التطوير المستمر والالتزام بالأسلوب الياباني في التعليم.

وأشاد الجوهري بدعم "الجايكا "وتمويلها للعديد من المشروعات البحثية والبرامج العلمية بالجامعة في مجالات متعددة منها هندسة الكهرباء والاتصالات والروبوت والإلكترونيات والكمبيوتر والصناعة والإنتاج وهندسة معادن الطاقة بالإضافة إلى البتروكيماويات والبترول.

وكان قد أعلن الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، استحداث برامج جديدة لطلاب مرحلتي الدراسات العليا والبكالوريوس، وإنشاء 8 مراكز تدريبية وبحثية جديدة لخدمة الاقتصاد الوطني ‏والعمل على توطين وتحديث القطاعات الصناعية القائمة فى الصناعة المصرية لدفع عجلة التنمية في العديد من المجالات.

وأوضح رئيس الجامعة، أن البرامج الجديدة ذات الأولوية تتضمن برنامج ‏الحاسبات والمعلومات و الذكاء الاصطناعي وبرنامج العمارة المستدامة وبرنامج الصيدلة وبرنامج التصنيع الدوائي وبرنامج كلية التصنيع الغذائي (وفقا للمعايير اليابانية) وبرنامج كلية العلوم التطبيقية وترميم الآثار وإدارة المتاحف وبرنامج الفنون والديكور والتصميم.