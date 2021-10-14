الخميس 14 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«أليتاليا» الإيطالية تنهى فصلًا من تاريخ صناعة الطيران امتد لـ74 عامًا

أليتاليا
أليتاليا

قالت وكالة "آكي" الإيطالية، إن شركة الطيران الإيطالية "أليتاليا" - الناقل السابق للطيران الإيطالي ستسير- اليوم الخميس، آخر رحلة لها؛ لتنهي بذلك فصلًا من تاريخ صناعة الطيران امتد لـ 74 عامًا.

وأشارت الشركة- في بيان أوردتة وكالة "آكي" الإيطالية- إلى أن طائرة رحلة كالياري - روما التي ستهبط مساء اليوم في مطار روما الدولي بضاحية فيوميتشينو، ستكون آخر رحلة للشركة ليسدل الستار على "أليتاليا " القديمة وتخلفها شركة "إيتا"، لافتة إلى أنه من المحتمل أن تستمر إيتا في الطيران بعلامة أليتاليا التجارية.

وكانت قد تأسست (أليتاليا) في روما في 16 سبتمبر 1946 باسم أليتاليا ـ الخطوط الجوية الإيطالية الدولية، وكانت أول رحلة لها في 5 مايو 1947 على طريق الملاحة: تورينو ـ روما ـ كاتانيا. بعد شهرين أقلعت أول رحلة جوية دولية من روما إلى أوسلو.

وفي مارس 1948، تم تدشين أول رحلة عابرة للقارات، استغرقت 36 ساعة إجمالاً، وربطت ميلانو ببوينس آيرس بمحطات توقف وسيطة في روما، داكار، ناتال، ريو دي جانيرو وسان باولو، إلى أن نما الأسطول بين عامي 1949 و1950، ودخلت أولى مضيفات الشركة الخدمة وتم تقديم وجبات ساخنة على متن الطائرة.

وعلى جانب آخر، قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، إن قمة مجموعة العشرين توصلت لنتائج مرضية ومثمرة للغاية متعددة الأطراف بشأن الأزمة الأفغانية.

ووصف رئيس الوزراء الإيطالي- خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام اجتماع رؤساء مجموعة العشرين وفق ما نقلته الخدمة العربية لوكالة الأنباء الإيطالية- القمة بأنها "ناجحة"، مشيرًا إلى أنها تُعد المرة الأولى التي يُقدم فيها القادة استجابة متعددة الأطراف للأزمة الأفغانية.

وكشف عن أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أعلنت تخصيص مليار دولار لأجل أفغانستان، فيما يعتبر أحد الالتزامات العديدة لتمويل الاستجابة الإنسانية، مضيفًا:"نحتاج إلى منع الانهيار الاقتصادي للبلاد، بما يعني القيام بعدة أمور أهمها منع انهيار نظام الدفع، وبالتالي محاولة إنقاذ النظام المصرفي الصغير الذي لا يزال موجودًا هناك".

صناعة الطيران اليتاليا الطيران الايطالي إيطاليا روما

رئيس التحرير

وائل لطفي

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