الجيش اللبناني يتعهد بإطلاق النار على أي مسلح في طرق بيروت

هدد الجيش اللبناني اليوم الخميس، بإطلاق النار على أي مسلح في طرق العاصمة بيروت، وذلك في أعقاب إطلاق النار والاشتباكات التي وقعت بين أنصار "حزب الله" و"حركة أمل"، حيث وردت أنباء تفيد بوقوع قتيل ومصابين.

وطلب الجيش اللبناني، من المدنيين، إخلاء الشوارع في بيروت، وطوق المنطقة التي شهدت إطلاق نار في بيروت.

يأتي ذلك فيما شهد محيط قصر العدل بالعاصمة اللبنانية بيروت، إطلاق نار كثيف من مجهولين، ما أدى إلى سقوط عدد من المصابين، وذلك بالتزامن مع انطلاق مسيرات للمشاركة في وقفة أمام قصر العدل (مجمع المحاكم الرئيسي) للمطالبة باستبعاد قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري طارق البيطار، من عمله بالقضية بعد انتقادات حادة تعرض لها من قبل قيادات بحركة "أمل" و"حزب الله".

توترات حادة

وتشهد المنطقة توترات حادة وسط مخاوف من تطور الأوضاع إلى اشتباكات بالأسلحة بين فريق مناصر للقاضي البيطار، وفريق يطالب بإقصائه، حيث يتهمه الثنائي الشيعي بتسييس التحقيقات في انفجار ميناء بيروت وعدم احترام الأصول الدستورية والقانونية في التحقيق، وهي نفس الاتهامات التي سبق وأن وجهها رؤساء الحكومات اللبنانية السابقون للبيطار في بيانٍ رسمي.

وفي وقتٍِ سابق اليوم، تجمع المتظاهرون بمنطقة بربور بمحيط ميدان العدلية، وتوجهوا إلى منطقة الطيونة بالقرب من قصر العدل، تمهيدًا للوقفة الاحتجاجية مع إغلاق الطرق المؤدية لقصر العدل.

ويتمسك أهالي ضحايا الانفجار والمصابون بالقاضي بيطار، كمحقق في القضية التي باتت تشغل الرأي العام في لبنان خلال الساعات الماضية، بعدما سيطرت على الحياة السياسية بشكل أصبح يهدد الاستقرار الحكومي الذي بدأت البلاد طريقه منذ العاشر من شهر سبتمبر الماضي، حين تم إعلان تشكيل حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.

ورغم عدم الإعلان رسميًا من قِبَل الحركة والحزب عن التحركات المرتقبة صباح الخميس، إلا أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بلبنان (الشرطة اللبنانية) أكدت أنه في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح الخميس، سيُقام تحرك أمام قصر عدل بيروت، متوقعة حضور حشد كبير من المواطنين.