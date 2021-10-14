الخميس 14 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مفتى الجمهورية يهنئ السيسى بالعيد الـ89 للقوات الجوية

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

هنأ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد عباس قائد القوات الجوية، ورجال القوات المسلحة البواسل والشعب المصري بعيد القوات الجوية الـ89، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الغالية وأهلها الأمن والسلام والاستقرار.

وقال مفتي الجمهورية، في كلمته اليوم بمناسبة احتفال القوات الجوية المصرية بعيدها الـ 89: "نشعر بالفخر والاعتزاز بأن مصر تمتلك منظومة متقدمة من أحدث الطائرات في العالم، ورجالًا من خيرة الطيارين، وقدرات متطورة قادرة على تنفيذ مختلف المهام التي تكلَّف بها القوات الجوية بدقة وكفاءة عاليتين على جميع المحاور الاستراتيجية للدولة".

ويتجلى الوفاء والعرفان بالجميل للرئيس السيسي، صاحب الرؤى والمبادرات العظيمة، والخطى الواثقة، لتنفيذ استراتيجية تنموية شاملة، الذي استطاع أن يصنع فارقًا استراتيجيًّا، وعسكريًّا، وتنمويًّا في وقت قياسي، في تعزيز ورفع قدرات القوات المسلحة، وتسليحها بأحدث معدات القتال، ورفع كفاءتها التدريبية واستعدادها القتالي؛ ووضع الجيش المصري العظيم في مرتبة متقدمة في ترتيب جيوش العالم، من حيث القوة والعتاد.

جدير بالذكر أن مصر والقوات المسلحة تحتفل في 14 أكتوبر من كل عام بانتصار قواتها الجوية التي خاضت معاركها في حرب أكتوبر المجيدة بكل كفاءة واقتدار منذ البداية حتى النهاية.

حفظ الله مصر بشعبها وجيشها وقيادتها وكل مؤسساتها مفتى الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية القوات الجوية المصرية بعيدها الـ 89

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وائل لطفي

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