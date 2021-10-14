الخميس 14 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

في شهر التوعية..

6 نصائح تعزز ثقتك بنفسك لعلاج «سرطان الثدي»

سرطان الثدي
سرطان الثدي

يُعد سرطان الثدي، أحد أكثر أشكال السرطان انتشارًا على مستوى العالم وأكثر الأمراض المسببَّة للوفاة بين النساء، وبمناسبة الاحتفال بشهر التوعية بمرض سرطان الثدي في أكتوبر من كل عام، يستعرض "الدستور" مجموعة من النصائح لتعزيز ثقتك بنفسك أثناء علاج سرطان الثدي، وفقًا لموقع "healthline".

اترك لنفسك ملاحظات قوية

عند النظر إلى المرآة، يجب ترك رسائل إيجابية تساعدك على تعزيز ثقتك  بنفسك، بحيث تنجذب عينيك إلى هذه الرسائل القوية بدلًا من رأسك الأصلع.

ارتداء ملابس مناسبة 

أثناء العلاج، يتغير الجسم كثيرًا، إما بزيادة أو فقدان الوزن، فضلًا عن تغييرات جسدية أخرى، ومن ثمَّ، يجب اختيار الملابس المناسبة للحفاظ على ثقتك بنفسك.

أنماط جديدة

بسبب العلاج الكيماوي، يتساقط الشعر كثيرًا، لذا، يُنصح بتجربة أنماط  جديدة ومختلفة، مثل ارتداء قبعة، أو الاستعانة بالشعر المستعار، أو ربما يكون الصلع هو الأفضل لكِ.

وضع المكياج 

يمكنك وضع المكياج الذي يبرز جمالك وملامحك الجميلة بما يعزز ثقتك في نفسك، حتى لا تشعرين بالتغيير في ملامحك.

ملابس محددة

يمكنك اختيار ملابس محددة عند تناول جرعة الكيماوي، وعند ارتداء هذا الزي، يدرك عقلك أنه حان وقت القتال، الأمر الذي يمنحك قوة كبيرة لمقاومة ذلك. 

العناية بالبشرة

يتسبب العلاج الكيماوي في جفاف البشرة  خاصة اليدين والقدمين، لذلك فإن تخصيص وقت لعلاج البشرة من الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي، يسهم في تعزيز ثقتك أثناء العلاج. 

سرطان الثدي بشهرالتوعية بمرض سرطان الثدي أكتوبر من كل عام معركتك مع سرطان الثدي تتغلبي على العديد من العقبات

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

الأكثر قراءة

متفوقًا على رونالدو.. صلاح يحصد جائزة لاعب الشهر بتصويت الجمهور

«الصحة»: تلقى لقاح كورونا أو «PCR سلبى» شرط حضور مهرجان الجونة

«غطاء سيارة».. «الداخلية» تكشف لغز ميكروباص الساحل

حقيقة تخصيص موقع إلكترونى لتسجيل حضور وغياب الطلاب بالمدارس

«البنطلون لأ».. «اللون الأخضر» يشعل أزمة في مدرسة بالدقي: «والتيشيرت بتاع حرامية»

مقتنيات «ملوك الشمس» تعود إلى مصر بعد انتهاء عرضها بالتشيك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

صائدة الأحلام وتاجر الأجساد

محمد محمود عمارة

وزارة التربية.. المشاكل و الحلول

خالد عكاشة

صراعات الطاقة تشتعل فى آسيا الوسطى

د. بهي الدين مرسي

التعامل مع ضغوط الحياة

ماجد حبته

المرزوقى يرتزق بجواز دبلوماسى!

د. القس صفوت البياضى

الفيسبوك تعطل ساعات وخسائره مليارات

حسين دعسة

الرئيس السيسي.. مستقبلنا على هذا الكوكب في خطر

منى رجب

الجمال الذى نفتقده فى شوارعنا

صور

أول أسبوع دراسة

معرض تراثنا

أول أيام الدراسة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحمِّل إسرائيل مسؤولية تدهور البيئة داخل أراضيها

إسرائيل تغلق المجال الجوي في الجولان

وزير الخارجية الأمريكى يلتقى نظيره الإسرائيلى فى واشنطن