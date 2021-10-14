6 نصائح تعزز ثقتك بنفسك لعلاج «سرطان الثدي»

في شهر التوعية..

يُعد سرطان الثدي، أحد أكثر أشكال السرطان انتشارًا على مستوى العالم وأكثر الأمراض المسببَّة للوفاة بين النساء، وبمناسبة الاحتفال بشهر التوعية بمرض سرطان الثدي في أكتوبر من كل عام، يستعرض "الدستور" مجموعة من النصائح لتعزيز ثقتك بنفسك أثناء علاج سرطان الثدي، وفقًا لموقع "healthline".

اترك لنفسك ملاحظات قوية

عند النظر إلى المرآة، يجب ترك رسائل إيجابية تساعدك على تعزيز ثقتك بنفسك، بحيث تنجذب عينيك إلى هذه الرسائل القوية بدلًا من رأسك الأصلع.

ارتداء ملابس مناسبة

أثناء العلاج، يتغير الجسم كثيرًا، إما بزيادة أو فقدان الوزن، فضلًا عن تغييرات جسدية أخرى، ومن ثمَّ، يجب اختيار الملابس المناسبة للحفاظ على ثقتك بنفسك.

أنماط جديدة

بسبب العلاج الكيماوي، يتساقط الشعر كثيرًا، لذا، يُنصح بتجربة أنماط جديدة ومختلفة، مثل ارتداء قبعة، أو الاستعانة بالشعر المستعار، أو ربما يكون الصلع هو الأفضل لكِ.

وضع المكياج

يمكنك وضع المكياج الذي يبرز جمالك وملامحك الجميلة بما يعزز ثقتك في نفسك، حتى لا تشعرين بالتغيير في ملامحك.

ملابس محددة

يمكنك اختيار ملابس محددة عند تناول جرعة الكيماوي، وعند ارتداء هذا الزي، يدرك عقلك أنه حان وقت القتال، الأمر الذي يمنحك قوة كبيرة لمقاومة ذلك.

العناية بالبشرة

يتسبب العلاج الكيماوي في جفاف البشرة خاصة اليدين والقدمين، لذلك فإن تخصيص وقت لعلاج البشرة من الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي، يسهم في تعزيز ثقتك أثناء العلاج.