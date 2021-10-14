الخميس 14 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اقتراح برلماني بإنشاء تطبيق إلكتروني لتمويل المشروعات الصغيرة

النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بإنشاء تطبيق على الهواتف المحمولة بشكل مبسط لشرح ضوابط وآلية الحصول على تمويل من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والتيسيرات التى منحتها الدولة للشباب الراغب فى العمل وفى نفس الوقت التصدي لفكرة الهجرة غير الشرعية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن جهاز المشروعات لها أهمية بالغة في فتح آفاق اقتصادية جديدة وفرص عمل للشباب من خلال مجموعة كبير من الخدمات المقدمة، حيث أن الجهاز يمول كافة أنواع المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة الإنتاجية، والصناعية، والتجارية، والخدمية، والحرفية وكذلك مشروعات الثروة الحيوانية، والسمكية والداجنة، بحد أقصى 2 مليون جنيه للمشروع الواحد وفى الآونة الأخيرة لوحظ إقبال من الشباب على الخدمات التي يقدمها الجهاز كما أنه من المنتظر أن يتم طرح عدد كبير من المجمعات الصناعية خلال الفترة المقبلة بالمحافظات المختلفة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن كل هذه الخدمات تحتاج إلى تطبيق يسهل من عملية التواصل بين الدولة والشباب ويشرح فرص التمويل المطروحة وكذلك كل ما يتعلق بالخدمات المقدمة من خلال جهاز المشروعات حتى يؤتى ثماره، بالإضافة إلى أن الدولة شرعت خلال الفترة الأخيرة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات، وبالفعل هناك عدد كبير من الخدمات يتم الحصول عليها إلكترونيا، بالإضافة للشمول المالي ومن باب التيسير على المواطنين.

يأتي هذا فيما نظم  قانون نشاط التمويل متناهى الصغر، ضوابط تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وفيما يلى نستعرض هذه الاشتراطات وقيمة التمويل، موضحًا أن تمـويل المشـروعات المتوسطـة والصغـيرة ومتنـاهية الصغـر يعني “كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المبينة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشار إليه، على ألا يجاوز قيمة تمويل المشروع متناهي الصغر عن مائتي ألف جنيه مصري، وذلك للمشروع الواحد”.
 

تمويل للمشروعات الصغيرة المشروعات الصغيرة تمويل مشروع مجلس اقتراح برلماني عضو مجلس النواب

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