كلمات مؤثرة من الفنان عمرو محمود ياسين والعائلة في الذكرى الأولى لوالده

نشر الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين منشورًا يحيي فيه الذكرى السنوية الأولى لوفاة والده الفنان الراحل محمود ياسين بعد أن غيبه الموت عنا في ذات اليوم العام الماضي.

وكتب عمرو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، “أبي الحبيب الغالي.. في ذكراك الأولى أتحدث عن عام مضى بدونك.. لم يكن كمثل أي عام بحياتي.. عام كامل بدون أب ! لم أكن أفهم أبدًا كيف يتأقلم البشر مع الحياة إذا فقدوا السند والظهر؟ و لكن أحب أن أقول لك أنك أبليت في الدنيا بلاء حسنا يا والدي الحبيب فإننا نكرم لخاطرك وتتفتح لنا أبواب المحبة والتقدير لأجل اسمك”.

وتابع: “لازلنا نعيش بالسند والظهر لازلنا نستقوى بك ويشتد عودنا بحسن سيرتك وحب الناس و تقديرهم لك.. لازلنا يا أبي الحبيب نعيش في ظلك فلقد أبليت بلاء حسنا وتركت لنا إرثًا إنسانيًا رائعًا سيعيش معنا لآخر يوم بحياتنا حتى نلقاك.. اطمئن وارقد في سلام.. يرحمك ربي ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة.. آمين”.

وشاركت الفنانة رانيا محمود ياسين ايضا في النعي وكتبت، "ومر عام في لمح البصر وكأنه امبارح رحمه الله عليك يا حبيبي اسكنك الله فسيح جناته.. 14 أكتوبر وحشتني أووووي يا حبيبي اللهم اجعله ممن قلت فيهم “فرحين بما آتاهم الله من فضله”.