الخميس 14 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماليزيا تدعم فلسطين لإعادة بناء عيادة فحص «كورونا» في غزة

فحص كورونا
فحص كورونا

أعلنت ماليزيا، اليوم الخميس، تقديم خمسة ملايين رنجيت ماليزي، للمساعدة في إعادة بناء عيادة الرمال في فلسطين، والتي تضم معمل اختبار فيروس كورونا المستجد، الوحيد في غزة، وذلك بعد تضررها من الغارات الجوية الإسرائيلية في مايو الماضي.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الماليزية، وقَّع على مذكرة التبرعات من الجانب الماليزي وزير الخارجية سيف الدين عبدالله ، والسفير الفلسطيني لدى ماليزيا وليد أبو علي، في مبنى وزارة الخارجية الماليزية.

وأوضح وزير الخارجية الماليزي، أن هذه التبرعات التي تم جمعها من خلال الصندوق الوطني لمساعدة الكوارث، تعكس دعم ماليزيا لفلسطين حكومة وشعبًا، مشيرًا إلى أن الحكومة الماليزية اتخذت قرارًا لإرسال المساعدات طويلة الأمد لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ، دعمًا لجهود الوكالة لمساعدة الشعب الفلسطيني.

ولفت وزير الخارجية الماليزي، إلى أن الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل، أدت إلى دمار البني التحتية في غزة، بما في ذلك المرافق التي توفر الخدمات الصحية للشعب الفلسطيني وسط تفشي فيروس كورونا.

كوالالمبور فحص كورونا إعادة بناء عيادة فحص كورونا الوحيدة ماليزيا فلسطين عيادة الرمال في فلسطين

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

الأكثر قراءة

«غطاء سيارة».. «الداخلية» تكشف لغز ميكروباص الساحل

والد الطفل ضحية «صراع التختة»: كان ضهري وبيشتغل ويساعدني (فيديو)

أمطار خفيفة وشبورة مائية.. تفاصيل حالة طقس الـ72 ساعة المقبلة

بعد تأخرها 10 أشهر.. الإعلان عن موعد «ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول»

لحظة التخلص من «مسنة الفيوم» المقتولة على يد جيرانها لسرقتها (فيديو)

«الدستور» ترصد أسعار الذهب اليوم الخميس 14-10-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

صائدة الأحلام وتاجر الأجساد

محمد محمود عمارة

وزارة التربية.. المشاكل و الحلول

خالد عكاشة

صراعات الطاقة تشتعل فى آسيا الوسطى

د. بهي الدين مرسي

التعامل مع ضغوط الحياة

ماجد حبته

المرزوقى يرتزق بجواز دبلوماسى!

د. القس صفوت البياضى

الفيسبوك تعطل ساعات وخسائره مليارات

حسين دعسة

الرئيس السيسي.. مستقبلنا على هذا الكوكب في خطر

منى رجب

الجمال الذى نفتقده فى شوارعنا

صور

معرض تراثنا

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تغلق المجال الجوي في الجولان

وزير الخارجية الأمريكى يلتقى نظيره الإسرائيلى فى واشنطن

مقتل جندى سورى وإصابة 3 آخرين فى هجوم إسرائيلى على تدمر