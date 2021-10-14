ماليزيا تدعم فلسطين لإعادة بناء عيادة فحص «كورونا» في غزة

أعلنت ماليزيا، اليوم الخميس، تقديم خمسة ملايين رنجيت ماليزي، للمساعدة في إعادة بناء عيادة الرمال في فلسطين، والتي تضم معمل اختبار فيروس كورونا المستجد، الوحيد في غزة، وذلك بعد تضررها من الغارات الجوية الإسرائيلية في مايو الماضي.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الماليزية، وقَّع على مذكرة التبرعات من الجانب الماليزي وزير الخارجية سيف الدين عبدالله ، والسفير الفلسطيني لدى ماليزيا وليد أبو علي، في مبنى وزارة الخارجية الماليزية.

وأوضح وزير الخارجية الماليزي، أن هذه التبرعات التي تم جمعها من خلال الصندوق الوطني لمساعدة الكوارث، تعكس دعم ماليزيا لفلسطين حكومة وشعبًا، مشيرًا إلى أن الحكومة الماليزية اتخذت قرارًا لإرسال المساعدات طويلة الأمد لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ، دعمًا لجهود الوكالة لمساعدة الشعب الفلسطيني.

ولفت وزير الخارجية الماليزي، إلى أن الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل، أدت إلى دمار البني التحتية في غزة، بما في ذلك المرافق التي توفر الخدمات الصحية للشعب الفلسطيني وسط تفشي فيروس كورونا.