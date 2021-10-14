الخميس 14 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في اتهام شاب بتعذيب زوجته الحامل وحلق شعرها بعين شمس

عنف
عنف

تباشر جهات التحقيق بعين شمس، في واقعة تعذيب ربة منزل على يد زوجها بدائرة القسم، وتبين أن المتهم قطع جسدها بكتر وموس ثم حلق شعرها.

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا من سيدة مفاده تعرض ابنتها “ي. ع” 33 سنة، حامل فى الشهر السابع للتعذيب على يد زوجها، وقالت السيدة إن زوج ابنتها قام بربطها فى غرفة النوم لمدة 3 أيام وتناوب على تعذيبها وقطع جسدها ووجهها بموس ثم حلق شعرها وأحرق جسدها بالسجائر.

وأضافت أن أغلب المستشفيات رفضت استقبال ابنتها بسبب سوء حالتها الصحية وتم إيداعها فى مستشفى الدمرداش، ومن جانبهم يقوم رجال المباحث بالبحث عن المتهم بعد هروبه.

قسم شرطة ربة منزل عين شمس زوجها مستشفى الدمرداش الشروع في القتل واقعة تعذيب رجال المباحث قسم شرطة عين شمس جهات التحقيق

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وائل لطفي

المطوعون!

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