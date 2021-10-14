الخميس 14 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أمطار خفيفة وشبورة مائية.. تفاصيل حالة طقس الـ72 ساعة المقبلة

الطقس
الطقس

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشديد الحرارة على الصعيد نهارا.

وأضاف شاهين لـ«الدستور»: «سيكون الطقس في الليل لطيف على كافة أنحاء البلاد، مع تنبؤات بهطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية مثل مطروح والسلوم والضبعة على فترات متقطعة 40% تقريبًا».

وأشار إلى أنه سيكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة على مدار اليوم. 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

  • القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة.
  • الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 20 درجة.
  • مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة.
  • سوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة.
  • قنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة.
  • أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.

طقس غدًا الجمعة

يتوقع شاهين أن طقس الجمعة سيشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة يوم الجمعة على أغلب أنحاء مصر مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية على مطروح والسلوم والضبعة.

وأضاف أن الطقس سيكون مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، وشديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، ومعتدل على السواحل الشمالية.

وأشار شاهين إلى وجود  شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة القريبة والمؤدية من والي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ونوه إلى أنه يوجد نشاط رياح على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس السبت المقبل

وأوضح أن طقس السبت سيكون شديد الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية والغربية، شديد الحرارة على جنوب البلاد وسيشهد ليلا طقس معتدل على كافة أنحاء الجمهورية.

الطقس الرعد والبرق محمود شاهين للأرصاد الجوية الحرارة درجات

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وائل لطفي

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