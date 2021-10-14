الخميس 14 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أمين عام «أوبك»: «ضبابية كورونا» لا تزال تكتنف سوق النفط

اوبك
اوبك

قال أمين عام أوبك محمد باركيندو للصحفيين، على هامش منتدى للطاقة في موسكو اليوم الخميس إن الضبابية فيما يتعلق بجائحة "كوفيد-19" لا تزال تؤثر على سوق النفط.
وعلى جانب آخر، قال وزير النفط الإماراتي اليوم الخميس، إن الطلب على الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي يبلغ ذروة، مضيفًا أنه من المهم الحفاظ على التوازن في السوق.

وأشار الوزير، الذي كان يتحدث على هامش منتدى للطاقة في  موسكو، إلى أن الإمارات لديها طاقة إنتاج نفط فائضة.

وقال سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، في تصريحات نقلتها "قناة العربية" إنه لا يرى تناقضًا بين بناء طاقة لإنتاج النفط في الإمارات والبقاء كعضو في تحالف “أوبك+”.

وأضاف “المزروعي”، أن الطلب على النفط سيكون قويًا، متوقعًا أن يكون هناك مجال لنمو الطلب على النفط أزيد من 100 مليون برميل يوميًا، مشيرًا إلى أن هناك طلبًا جيدًا على النفط في الصين والهند، كما توقع أن تبدأ سوق الخام التعافي في 2021.
خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها بالنسبة للطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الخام إلى أكثر من 80 دولارا للبرميل.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أنه في حين يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى زيادة استخدام الوقود النفطي في بعض المجالات مثل محطات توليد الطاقة، فإنه قد يؤدي إلى تراجع الطلب على الخام في مجالات أخرى مثل التكرير.

وتواصل دول أوبك والدول الحليفة في تجمع "أوبك بلس، بقيادة روسيا، زيادة إنتاجها بمقدار 400 ألف برميل يوميا بصفة شهرية، بهدف استعادة الكميات التي سبق خفضها من الإنتاج  في ذروة انهيار أسعار النفط الخام  نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

موسكو أمين عام أوبك كوفيد-19 النفط

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

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