متهمون بالنصب يعترفون بالاستيلاء على أموال المواطنين في النزهة

اعترف المتهمون أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، أنهم 5 أشخاص اشتركوا فيما بينهم على تكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بمنطقة النزهة، وضبط بحوزتهم سلاح ناري وطلقات نارية ولفافات بداخلها أوراق بلاستيكية تشبه العملات الأجنبية، وتم القبض عليهم.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيارة حال توقفها بدائرة القسم وتبين أن مستقليها (5 أشخاص- لإثنين منهم معلومات جنائية) وبحوزتهم (طبنجة – وطلقات نارية – جهاز لاسلكى – مبالغ مالية مقلدة – (53) لفافة مسلفنة بداخلها أوراق بلاستيكية على شكل عملة أجنبية).

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم باستبدال العملة الأجنبية، بسعر أقل من سعر السوق المصرفي والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كمقدم لتبديل العملة المصرية لعملة أجنبية باستخدام المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة.