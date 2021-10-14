12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني، صباح اليوم الخميس، تسجيل زيادة طفيفة مجددا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا مقارنة بأمس الأربعاء، ما يشير إلى محدودية الديناميكية في تغير هذا المعدل.

وأوضح المعهد أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم على مستوى ألمانيا 67.0 ، فيما كان يبلغ أمس الأربعاء 4ر65، وكان هذا المعدل يبلغ قبل أسبوع 62.6 .

يذكر أن هذا المعدل كان يبلغ قبل شهر في ألمانيا 81.1 .

وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 12 ألفا و382 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 72 حالة وفاة.

يذكر أنه كان تم تسجيل 11 ألفا و644 حالة إصابة بالفيروس قبل أسبوع واحد، فضلا عن 68 حالة وفاة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع العام الماضي أربعة ملايين و342 ألفا و640 حالة إصابة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك كثيرا؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد اليوم الخميس أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ أربعة ملايين و125 ألفا و100 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 94 ألفا و461 شخصا.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.