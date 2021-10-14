الخميس 14 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عبارة من 4 كلمات تزج بأمريكية في السجن

جريدة الدستور

عوقبت امرأة من ولاية إنديانا الأمريكية بالسجن، بعدما وصفت الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير الماضي بأنه «أفضل يوم على الإطلاق».

وبحسب سجلات المحكمة، حُكِم على «دونا سو بيسي» بالسجن 14 يوماً و60 ساعة في خدمة المجتمع، وغرامة 500 دولار كتعويض.

وأقرت «بيسي» بالذنب في شهر يوليو الماضي، في تهمة واحدة هي التمثيل أو التظاهر أو الاعتصام في مبنى الكابيتول، فيما تم إسقاط 3 تهم أخرى موجهة ضدها، كجزء من الاتفاق مع المحكمة، وفقاً لموقع «روسيا اليوم».

وشاركت «بيسي» وصديقتها «آنا مورجان لويد» بالتجمع الذي أقامه الرئيس السابق دونالد ترامب، تحت عنوان «أوقفوا سرقة الانتخابات»، الذي سبق أعمال الشغب، ومن ثم دخلتا مبنى الكابيتول لكنهما بقيتا في الداخل لمدة لا تزيد عن 10 دقائق.

كما حكم على لويد في يونيو الماضي بالبقاء تحت مراقبة السلطات لمدة 3 سنوات ودفع 500 دولار كتعويض، و40 ساعة من خدمة المجتمع، بعد الاعتراف بالذنب في نفس التهمة الموجهة إلى بيسي.

بيسي كانت قد نشرت صورة لها ولصديقتها داخل مبنى الكابيتول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت تحت الصور: «داخل مبنى الكابيتول.. أفضل يوم على الإطلاق!».

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

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