الخميس 14 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع وإصابة 3 أثناء عبور الطريق في الفيوم (صور)

حادث التصادم
حادث التصادم

لقيت سيدتان مصرعهما وأصيب ثالث في حادث تصادم بطريق إبشواي- القاهرة، صباح اليوم الخميس، وتم إزالة آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية وإخطار النيابة للتحقيق.

كان مرفق إسعاف الفيوم قد تلقى إخطاراً بوقوع حادث تصادم بطريق إبشواي- القاهرة أسفر عن مصرع سيدتين صدمتهما سيارة ميكروباص، فى أثناء عبورهما الطريق داخل تروسيكل، أمام مدخل مركز إبشواي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام.

 

حادث التصادم
حادث التصادم
حادث التصادم
حادث التصادم
حادث التصادم
حادث التصادم
حادث التصادم
حادث التصادم
مصرع سيدتين وإصابة شخص حادث بالفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

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