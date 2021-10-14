مصرع وإصابة 3 أثناء عبور الطريق في الفيوم (صور)

لقيت سيدتان مصرعهما وأصيب ثالث في حادث تصادم بطريق إبشواي- القاهرة، صباح اليوم الخميس، وتم إزالة آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية وإخطار النيابة للتحقيق.

كان مرفق إسعاف الفيوم قد تلقى إخطاراً بوقوع حادث تصادم بطريق إبشواي- القاهرة أسفر عن مصرع سيدتين صدمتهما سيارة ميكروباص، فى أثناء عبورهما الطريق داخل تروسيكل، أمام مدخل مركز إبشواي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام.

حادث التصادم

حادث التصادم

حادث التصادم