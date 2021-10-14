ضمن «حياة كريمة».. جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية بقرية برج مغيزل

أطلقت جامعة كفرالشيخ قوافل طبية للعلاج الطبيعي بمركز شباب برج مغيزل بمركز ومدينة مطوبس بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة،و برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، يأتى ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، و مسؤوليات الجامعات المصرية نحو خدمة المجتمع، والبيئة المحيطة بالجامعة حيث تساهم هذه القوافل فى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين في هذه القرى من خلال تقديم خدمات طبية مميزة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تسعى لإعداد كوادر شبابية قادرة على ممارسة العمل المجتمعي العام بوعي للتجربة والتدريب من خلال تنظيم مثل هذه القوافل، مشيراً إلى أن تنظيم القوافل الطبية والمهام الإنسانية تأتي اتساقا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير الخدمة لكل المصريين بمستوى جيد من خلال إطلاق مبادرات الإصلاح الصحى وحظى فيه قطاع الصحة بالاهتمام والدعم من جانب القيادة السياسية، ما أحدث طفرة كبيرة فى الملف الصحى، مشيرًا إلى أنه من المقرر الاستمرار في هذه القوافل الطبية في قرى المحافظة لتقديم الدعم الطبي.

- القوافل الطبية تعتبر من أهم وسائل خدمة المجتمع

من جهته، أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن هذه القوافل الطبية تعتبر من أهم وسائل خدمة المجتمع، وأنها تأتي تفعيلا لدور الجامعة في وصول الخدمة الطبية للمرضى من أهالي المحافظة الأكثر احتياجا للرعاية تيسيرًا عليهم، وتقديم الخدمة على أكمل وجه و صرف العلاج اللازم بالمجان، حيث تم تنفيذ ندوة عن ( أمراض السمنة والتغذية )) بمركز شباب برج مغيزل مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع بدء الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وتطبيق العقوبات لمنع وقوع ذلك.