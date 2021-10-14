إبطال مفعول قنبلة كبيرة تعود إلى الحرب العالمية الثانية بألمانيا

تمكنت السلطات في مدينة إيسن الألمانية، مساء أمس الأربعاء، من إبطال مفعول قنبلة كبيرة تعود إلى الحرب العالمية الثانية، وكان يعيش في محيط القنبلة قرابة 11 ألف شخص، مما دفعهم إلى المغادرة.

يأتي هذا فيما تم العثور على القنبلة التي يوجد بها 3 صمامات للتفجير أثناء أعمال تنقيب الثلاثاء.

وأودعت السلطات في وقت سابق من الأربعاء عددًا من السكان وموظفي 8 مؤسسات رعاية ورعاية مسنين ومعاقين داخل دائرة الخطر في مكان آمن، كما تم إغلاق 7 دور حضانة داخل دائرة الخطر طوال اليوم.

وفي سياق منفصل، تلقى 65.4 % من السكان في ألمانيا حتى الآن تطعيما كاملا من جرعتين ضد فيروس كورونا، حسب بيانات معه "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض الأربعاء.

وذكر المعهد أن نسبة التطعيم الكامل بين جميع البالغين فوق 17 عاما في ألمانيا بلغت حتى الآن 76%.

ووفقا للبيانات، تلقى 68.6 % من السكان في ألمانيا جرعة أولى على الأقل من لقاح مضاد لكورونا، وبلغت نسبتهم بين البالغين 79.4%.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، تلقى أكثر من 54 مليون فرد تطعيما كاملا ضد كورونا حتى الآن، وأكثر من 57 مليون فرد تلقوا جرعة واحدة على الأقل.

ووفقا للبيانات، بلغت نسبة التطعيم الكامل بين من تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما 37.5%، ونسبة من تلقوا جرعة واحدة فقط من اللقاح بين نفس الفئة العمرية 43.5%.

وتم حتى الآن إعطاء جرعة معززة لنحو مليون ومئة ألف شخص. ويتم تقديم الجرعات المعززة لكبار السن والمجموعات المعرضة للخطر الذين حصلوا على تطعيم كامل منذ ستة أشهر على الأقل.

واعتبارا من 7 يونيو الماضي، أصبح بإمكان أي شخص في ألمانيا يرغب في تلقي التطعيم الحصول عليه، فمع نهاية تحديد أولويات اللقاحات - التي كانت تقتصر على اللقاحات لمن بلغوا سن الستين أو تجاوزوه، وبعض المجموعات ذات الأولوية - يمكن الآن لأي شخص يبلغ من العمر 12 عاما أو أكثر تلقي جرعة لقاح مضاد لكورونا.