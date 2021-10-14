الخميس 14 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الأمريكى يلتقى نظيره الإسرائيلى فى واشنطن

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها مساء أمس الأربعاء، إن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، التقى في واشنطن، مع نظيره الإسرائيلي، رئيس الوزراء المناوب، يائير لبيد حيث يقوم بأول زيارة رسمية له إلى واشنطن.

وتابعت الخارجية الأمريكية: "ناقش الوزيران مجموعة من القضايا بما في ذلك إيران وسوريا والصين. كما ناقشا فرص تعزيز جهود التطبيع الإقليمي وكذلك التعاون في مجال الطاقة والاقتصاد".

وأضافت الخارجية الأمريكية: "جدد الوزير الأمريكي دعم الإدارة للإجراءات التي تعزز آفاق حل الدولتين وتحسن حياة الفلسطينيين والإسرائيليين بشكل ملموس. كما شدد الوزير على أن الولايات المتحدة لا تزال تتمسك بأمن إسرائيل".

وفي سياق منفصل، ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.3%، مقارنة بالفترة نفسها من أمس الثلاثاء، ليصل إلى 44.6 مليون إصابة إلى جانب 716 ألفا و471 حالات وفاة، حتى الساعة السابعة وتسع دقائق صباحا بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد حالات الإصابة أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغة 2ر0% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة بلغ 4.79 مليون، بزيادة بنسبة 0.1 % عن نفس الفترة مقارنة باليوم السابق.

وشهدت ولاية أيوا زيادة بنسبة 8ر1 % في عدد الحالات مقارنة بنفس الفترة من يوم أمس، ليصل الإجمالي إلى 469 ألفا و.519.

وسجلت ولاية فلوريدا أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الأخيرة بلغ 633 حالة وفاة، يشار إلى أن بعض الولايات لا تقدم تحديثات يومية.

كما أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 239.14 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و77425.


وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.


 

وزارة الخارجية الامريكية وزير الخارجية الامريكي يائير لبيد أنتوني بلينكن أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي واشنطن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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