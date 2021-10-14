الخميس 14 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا: ارتفاع حالات الإصابة بين الأطفال بفيروس كورونا

أطفال بريطانيا
أطفال بريطانيا

أظهرت دراسة جديدة عن تفشي فيروس كورونا اليوم الخميس أن حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت بين الأطفال في سبتمبر  الماضي بعد العودة للدراسة مع انتهاء العطلة الصيفية، فيما ساعد على إبقاء حالات الإصابة مرتفعة رغم تراجعها بين البالغين، وفقا لفرانس برس.

وأشرفت على الدراسة جامعة إمبريال كوليدج لندن هي أحدث دراسة تتوصل إلى إصابة مزيد من الأطفال بكوفيد-19 في أعقاب معاودة فتح المدارس في مطلع سبتمبر الماضي.

وأعداد الإصابات في بريطانيا في الوقت الحالي أعلى بكثير من أي دولة أخرى في غرب أوروبا، إذ سُجل أكثر من 30 ألف إصابة جديدة يوميا هذا الشهر، لكنها لم تتجاوز مستويات الإصابة في الصيف بعد عودة الدراسة في إنجلترا على الرغم من مستويات الإصابة الكبيرة بين الأطفال.

ووجدت الدراسة أن معدل التفشي بين الأطفال من 13 إلى 17 عاماً كان 2.55 بالمئة بين التاسع و27 من سبتمبر الماضي مقارنة مع 2.32 بالمئة بين الأطفال في سن الخامسة حتى 12 عاما. وقُدرت نسبة التفشي لجميع الفئات العمرية للكبار بأقل من واحد بالمئة.

ووجدت أن الوباء يتزايد بين من هم دون سن 17 عاماً، بينما يتراجع بين من هم فوق ذلك السن.

وفي حين أن نحو 90 في المئة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً قد تلقوا جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19، فإن معدلات تطعيم الأطفال أقل بكثير، ولم يبدأ التطعيم الواسع النطاق لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً سوى الشهر الماضي.

وقال بول إليوت الذي أشرف على الدراسة للصحفيين "التفشي كان مرتفعا ويتزايد بين الأطفال في سن التعليم خلال سبتمبر".

وأضاف "زيادة الإقبال على التطعيم بين الأطفال في سن التعليم.. ستساعد على تقليص احتمال العدوى".

 

كورونا فيروس كورونا فرانس برس إمبريال كوليدج بريطانيا اوروبا

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