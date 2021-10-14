الخميس 14 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المفوضية الأوروبية تشيد بمصادقة مجموعة العشرين على إصلاح الضرائب الدولية

مجموعة العشرين
مجموعة العشرين

أشادت المفوضية الأوروبية، بمصادقة مجموعة العشرين على اتفاقية إصلاح الضرائب الدولية.

وذكر بيان لمفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي باولو جنتلوني، ورد على موقع المفوضة، أن إقرار وزراء مالية مجموعة العشرين اليوم يمثل خطوة رئيسية نحو تنفيذ الإصلاح الضريبي العالمي التاريخي المتفق عليه يوم الجمعة الماضي.

وأكد البيان أنه مع وجود 136 ولاية قضائية في الاتفاقية بما في ذلك جميع أعضاء مجموعة العشرين وجميع أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تشكل جزءًا من الإطار الشامل، فإن هذا يمثل ثورة ضريبية.

وتابع البيان أنه في الوقت الذي نخرج فيه من ظل جائحة "كورونا"، لدينا فرصة فريدة لإعادة بناء اقتصاداتنا على أسس جديدة .. لا نريد أن نرى انتعاشًا فحسب، بل حقبة جديدة من النمو الدائم والمستدام.

وأضاف البيان أنه لا يمكن أن يحدث التحول الأخضر- المحافظ على البيئة - والرقمي إلا إذا كان قائمًا على العدالة، لذلك فإن إعادة ضبط الضرائب على الشركات العالمية هي جزء أساسي من التغيير الذي نحتاج إلى رؤيته: يجب على الجميع دفع نصيبهم العادل.

كما تعهد وزراء مالية مجموعة العشرين، بالإبقاء على سياسات التحفيز الاقتصادي لضمان التعافي من تبعات جائحة كوفيد-19.

وقال بيان رسمي صادر عن الوزراء بعد انتهاء الاجتماع، إنه وسط المخاطر المستمرة: "سنواصل الحفاظ على الانتعاش، وتجنب أي سحب مبكر لإجراءات الدعم".

وفي حين أن الانتعاش الاقتصادي العالمي كان قويا بالاجمال، الا ان البيان أشار الى "تباينه الشديد" بين البلدان.

وقال البيان: "نؤكد من جديد عزمنا على استخدام جميع الأدوات المتاحة طالما كان ذلك مطلوبا لمعالجة التبعات السلبية لكوفيد-19، ولا سيما على أولئك الأكثر تضررا".

وأضاف البيان أن المسؤولين يراقبون في الوقت نفسه "عن كثب" ارتفاع الأسعار.
 

ويعقد اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للمجموعة في وقت يكافح فيه الموردون لتلبية الطلبات المتزايدة، وسط ازدحام الموانئ الذي يتسبب بنقص في المواد الرئيسية وارتفاع كبير في الأسعار.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

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