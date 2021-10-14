ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل أكثر من ألفى إصابة بكورونا لأول مرة

سجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية أكثر من ألفي حالة إصابة يومية بفيروس كورونا لأول مرة منذ بداية

الجائحة، مع اقتراب معدلات التطعيم من تحقيق أهدافها.



وذكرت السلطات الصحية بالولاية اليوم الخميس أنه تم تسجيل 2297 حالة ، جميعها منقول محليا ، خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك قفزت الأعداد بنحو أكثر من 700 حالة مقارنة باليوم السابق ، وهو أعلى رقم في يوم واحد لأي ولاية أو منطقة في أستراليا خلال الجائحة .



كما سجلت الولاية 11 حالة وفاة خلال الليل.



وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحالات في الولاية إلى نحو 60 ألفا وعدد الوفيات إلى 945 ، من بينهم 125 حالة وفاة بسبب تفشي سلالة دلتا المتحورة من الفيروس شديدة العدوى وسريعة الانتشار.



وحتى يوم الأربعاء، تم تطعيم 5ر61% من سكان فيكتوريا المؤهلين تطعيما كاملا، وتلقى 7ر86 % منهم جرعة واحدة.

ومن المتوقع أن تبدأ الولاية في رفع القيود المفروضة على الأشخاص الذين تم تطعيمهم بمجرد أن يتم تطعيم 70% من السكان المؤهلين بالكامل.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالمي

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.