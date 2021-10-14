هولندا تواجه موجة جديدة من الإصابات بكورونا

أعربت الحكومة الهولندية عن مخاوفها من احتمال أن تلوح في الأفق موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة خلال الأيام السبعة الماضية.



وذكرت السلطات الصحية والبيئية، يوم الأربعاء، أن عدد الحالات ارتفع بنسبة 62 % مقارنة بالأسبوع الماضي، وهو أكبر ارتفاع منذ منتصف يوليو الماضي.



وعلى الصعيد الوطني، سجلت هولندا 3746 حالة جديدة، أي ما يقرب من ضعف العدد المبلغ عنه يوم الأربعاء الماضي، كما ارتفع عدد المرضى في المستشفيات بشكل ملحوظ.

ويوجد 524 مريضا بالمستشفيات، بينهم 137 في العناية المركزة. وعلى مستوى البلاد، رفعت الحكومة مستوى التأهب إلى مستوى "مقلق".

وسجلت معظم الحالات في المدن الكبيرة.

وعلى الصعيد الوطني، تم تطعيم نحو 68 % من السكان البالغ عددهم 17 مليون نسمة تطعيما كاملا، وبلغت نسبة تطعيم البالغين 83 %.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالمي

شار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.