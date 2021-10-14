الخميس 14 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

رئيس جامعة طنطا ينعى الأنبا كاراس أسقف المحلة وتوابعها

الأنبا كاراس أسقف
الأنبا كاراس أسقف المحلة

نعى الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا ، نيافة الأنبا كاراس أسقف المحلة وتوابعها، والذي وافته المنية اليوم.

وقال رئيس جامعة طنطا: "ننعي ببالغ الحزن والأسي الأنبا كاراس أسقف المحلة وتوابعها، نيابة عن أسرة جامعة طنطا، فقد فقدنا قيمة وقامة دينية ووطنية عظيمة، وأحد أبناء مصر المخلصين، والذي ترك بصمات لا تنسى، فقد كان يمتاز بالحكمة والهدوء وعاش عمره خادمًا للوطن".

وأضاف رئيس الجامعة: "نتقدم بخالص العزاء والمواساة في الفقيد لشعب مصر، وأبناء الكنيسة الأرثوذكسية، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها".

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