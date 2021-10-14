الخميس 14 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس: 226 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في تونس
كورونا في تونس

سجلّت تونس خلال الساعات الـ 24 الماضية 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة.
 

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 710.322 إصابة فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 25053 حالة وفاة.

 

وكانت أعلنت السلطات في تونس، عن رفع القيود الصحية عن الوافدين الذين استكملوا التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد مع تقديمهم شهادات تثبت ذلك.

 

وبجانب الوافدين الذين استكملوا التطعيم منذ 14 يوما قبل دخولهم البلاد لن يخضع الأطفال من سن أقل من 12 عاما للحجر الصحي الإجباري، وكذلك الأمر للقاصرين غير المصحوبين أو المصحوبين بأشخاص ملقحين.
 

وأوضحت وزارة الصحة في آخر تحديث للإجراءات الصحية اليوم، أن الوافدين الذين لم يتلقوا الجرعات المضادة لكوفيد- 19 أو لم يستكملوا التطعيم سيكونون مجبرين على تقديم تحاليل نتيجتها سلبية لا تتعدى 72 ساعة من ساعة التسجيل للسفر.

 

وهؤلاء سيكونون مجبرين على الخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوع عند وصولهم تونس.

 

وأفادت الوزارة أن السياح الوافدين في رحلات غير منتظمة، ليسوا معنيين بالحجر الصحي لكنهم سيخضعون إلى البروتوكولات الصحية التي تضبطها وزارة السياحة.

 

وانحسرت الموجة الوبائية إلى أدنى مستوياتها في تونس بعد أن بلغت ذروتها في شهري يوليو وأغسطس الماضيين ما تسبب في أعداد قياسية من الوفيات والمصابين واكتظاظ شديد في المستشفيات.

 

إرشادات منظمة الصحة العالمية
وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

 

كورونا حول العالمي
شار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

الأكثر قراءة

مفاجأة.. مركز التسوية يتجه لإلغاء عقوبة شيكابالا

لحظة التخلص من «مسنة الفيوم» المقتولة على يد جيرانها لسرقتها (فيديو)

بعد تأخرها 10 أشهر.. الإعلان عن موعد «ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول»

شركتان أخرتان للطاقة تنهاران فى المملكة المتحدة بسبب أزمة أسعار الغاز

حقيقة دهس ربة منزل ونجلها فى المرج وهروب قائد السيارة

أسعار الحديد والجبس اليوم الخميس 14-10-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

وزارة التربية.. المشاكل و الحلول

خالد عكاشة

صراعات الطاقة تشتعل فى آسيا الوسطى

د. بهي الدين مرسي

التعامل مع ضغوط الحياة

ماجد حبته

المرزوقى يرتزق بجواز دبلوماسى!

د. القس صفوت البياضى

الفيسبوك تعطل ساعات وخسائره مليارات

حسين دعسة

الرئيس السيسي.. مستقبلنا على هذا الكوكب في خطر

منى رجب

الجمال الذى نفتقده فى شوارعنا

مؤمن المحمدي

ميكيافيللي 2004

صور

معرض تراثنا

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

محطة تل أبيب

المزيد

بن زايد: نحتاج للنظر إلى آفاق جديدة للتعاون بين الإمارات وإسرائيل فى عدة مجالات

الجزائر تعلن إفشال مؤامرة لتنفيذ عمل مسلح بمساعدة إسرائيل

دولة خامسة.. كواليس تحركات أمريكا لتوسيع «اتفاقيات إبراهيم» مع إسرائيل