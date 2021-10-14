تونس: 226 إصابة جديدة بكورونا

سجلّت تونس خلال الساعات الـ 24 الماضية 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة.



وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 710.322 إصابة فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 25053 حالة وفاة.

وكانت أعلنت السلطات في تونس، عن رفع القيود الصحية عن الوافدين الذين استكملوا التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد مع تقديمهم شهادات تثبت ذلك.

وبجانب الوافدين الذين استكملوا التطعيم منذ 14 يوما قبل دخولهم البلاد لن يخضع الأطفال من سن أقل من 12 عاما للحجر الصحي الإجباري، وكذلك الأمر للقاصرين غير المصحوبين أو المصحوبين بأشخاص ملقحين.



وأوضحت وزارة الصحة في آخر تحديث للإجراءات الصحية اليوم، أن الوافدين الذين لم يتلقوا الجرعات المضادة لكوفيد- 19 أو لم يستكملوا التطعيم سيكونون مجبرين على تقديم تحاليل نتيجتها سلبية لا تتعدى 72 ساعة من ساعة التسجيل للسفر.

وهؤلاء سيكونون مجبرين على الخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوع عند وصولهم تونس.

وأفادت الوزارة أن السياح الوافدين في رحلات غير منتظمة، ليسوا معنيين بالحجر الصحي لكنهم سيخضعون إلى البروتوكولات الصحية التي تضبطها وزارة السياحة.

وانحسرت الموجة الوبائية إلى أدنى مستوياتها في تونس بعد أن بلغت ذروتها في شهري يوليو وأغسطس الماضيين ما تسبب في أعداد قياسية من الوفيات والمصابين واكتظاظ شديد في المستشفيات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالمي

شار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.