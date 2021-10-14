الكويت: لا وفيات بكورونا لليوم الثانى

أفادت السلطات الكويتية بأنه استمر عدم تسجيل وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد لليوم الثاني على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 412196.

وقالت إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة ليكون إجمالي عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في البلاد 2455 حالة.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة عبد الله السند يوم الأربعاء، بأنه تم أيضا تسجيل 38 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 409125، مبينا أن مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 99.25 في المئة.

وأضاف السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 9 حالات، فيما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية اللازمة 616، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات في أجنحة "كوفيد-19"، 25 حالة.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.