الخميس 14 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«تيك توك» يحذف أكثر من 81 مليون فيديو لانتهاكها قواعد المنصة

تيك توك
تيك توك

أعلنت منصة "تيك توك" لمشاركة المقاطع المصورة، حذف أكثر من 81 مليون فيديو خلال الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين؛ لانتهاكها قواعد المنصة.


وأوضحت المنصة - وفق موقع "تيك كرانش" التقني - أنها حذفت 81 مليونا و518 ألفا و334 فيديو خلال الفترة المذكورة، والتي تمثل أقل من 1% من إجمالي الفيديوهات المنشورة خلال تلك الفترة.


وأشار "تيك كرانش" إلى أن "تيك توك" أطلقت في يوليو الماضي تكنولوجيا تزيل تلقائيا المقاطع التي تنتهك سياساتها المتعلقة بالسلامة.

 

وكانت أعلنت شبكة "تيك توك"  أن عدد مستخدميها النشطين (اتصال واحد شهريا على الأقل بالخدمة) بات يتخطى المليار، بعد أربع سنوات فقط على إطلاق هذا التطبيق التابع لمجموعة "بايت دانس" الصينية.

 

واستقطبت "تيك توك" أكثر من 300 مليون مستخدم جديد منذ يوليو 2020، تاريخ آخر إعلان من الشبكة عن عدد مستخدميها.

 

وعززت الشبكة المحببة خصوصا لدى المراهقين بفضل مقاطعها القصيرة الطريفة أو الراقصة، موقعها خلال جائحة كوفيد-19 بفعل فترات الإغلاق المتكررة حول العالم بما يشمل إقفال المدارس واعتماد الملايين على العمل من بُعد.

 

وبعدما كان طول المقاطع المصورة على "تيك توك" محصورا بخمس عشرة ثانية كحد أقصى، رفعت الشبكة هذه المدة القصوى إلى 60 ثانية، ثم إلى ثلاث دقائق مطلع يوليو لاستقطاب جمهور أوسع وتعزيز موقعها في منافسة "يوتيوب".

 

من ناحيتها، أطلقت "يوتيوب" التابعة لـ"جوجل" خدمتها "شورتس" التي باتت تغطي أكثر من مئة بلد منذ يوليو الماضي، بهدف منافسة "تيك توك" في مجال المقاطع المصورة القصيرة.

 

لكن "تيك توك" لا تزال متقدمة بفارق كبير في هذا الجزء من السوق على "يوتيوب" التي بلغ عدد مستخدميها النشطين 2,3 مليار العام 2020.

 

وتسعى "تيك توك" إلى زيادة الإيرادات المالية المتأتية من منصتها بعد تأخير على هذا الصعيد في بداياتها.

 

وسرّعت الشبكة الاجتماعية خطواتها في مجال الإعلانات العام الماضي وأطلقت نهاية أغسطس 2021 خاصية جديدة تتيح للمستخدمين أن يشتروا مباشرة منتجات يعرضها مباشرة صانعو المحتوى على المنصة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

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