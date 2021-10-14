‏المغرب: تطعيم23.1 مليون شخص بلقاح كورونا حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة، الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا بلغ 23 مليونا و139 ألفا و440 شخصا حتى مساء الأربعاء.



وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 33915 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية.



كما أفاد البيان بأن 148136 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي متلقي الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 20 مليونا و587 ألفا و49 شخصا.



كما بلغ متلقى الجرعة الثالثة من اللقاح 343 ألفا و55 شخصا.



يذكر أن المغرب كان قد تسلم أكثر من 61 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.

كما أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 581 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 566، أمس، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 940503.

كما سجل المغرب 15 وفاة جديدة، ارتفاعا من 11، أمس، ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 14500.

,وصلت إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، الأحد، شحنة كبيرة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأفادت سلطات مطار محمد الخامس بأن الشحنة تضم خمسة ملايين جرعة إضافية من لقاح سينوفارم الصيني قادمة من بكين.

وأضافت السلطات أنه فور وصول الشحنة تم نقلها إلى الساحات المبردة قبل توزيعها على الجهات المعنية.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.