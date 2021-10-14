مقتل شاب بطلق نارى فى مشاجرة بين عائلتين بالسويس

لقى شاب مصرعه في السويس، خلال مشاجرة بين عائلتين بإحدى قرى ريف حي الجناين.

ووجه رئيس الإسعاف بمحافظة السويس، سيارات إسعاف لموقع الحادث، ونقل رجال الإسعاف جثمان المجني عليه إلى مشرحة مستشفى السويس العام.

وفرضت قوات أمن السويس سيطرتها على المنطقة، وتمكن رجال الشرطة من إلقاء القبض على الأطراف التي شاركت في المشاجرة.

وكانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا من أهالي قرية الشلوفة بحي الجناين، يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين أسفرت عن سقوط أحد الشباب قتيلًا.

وانتقلت قيادات مديرية أمن السويس إلى موقع المشاجرة في قرية الشلوفة، وتمكنت القوات من فرض السيطرة على الوضع، وألقت القبض على أطراف المشاجرة.

وذكر شهود عيان من أهالي قرية الشلوفة، أن أطفال من العائلتين زملاء في مدرسة القرية، نشبت بينهم مشاجرة أمس الأول، تصاعد الأمر إلى مناوشات بين أفراد العائلتين قبل أن تتطور إلى مشاجرة بالأسلحة اليوم، أسفرت عن مصرع "م. ع.أ" 37 عامًا، متأثرًا بإصابته بطلق ناري في الصدر والرقبة.

ودارت المشاجرة ليلًا بين الطرفين، وأشعل المتهمون النار في منازل، إلا أن الحماية المدنية والأهالي تمكنوا من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى باقي المنازل بالقرية، ولم يسفر الحريق عن خسائر بشرية.

وكانت السويس قد شهدت مصرع شابًا آخر، أمس، إثر تلقيه طعنة نافذة من صديق له، بمفك في صدره، أودت بحياته.

وانتقلت قوات أمن السويس لموقع المشاجرة بمنطقة حي الكويت دائرة قسم شرطة الأربعين، وتمكن رجال الشرطة من إلقاء القبض على المتهم بعد أقل من ساعة من ارتكابه للجريمة.

وذكر شهود عيان بمنطقة حي الكويت، أن مشادة كلامية بين طرفي المشاجرة تطورت لطعن أحدهما بمفك في صدره أودت بحياته.