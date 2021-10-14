الخميس 14 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادى الجديد يعلن التكفل بسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

كلف اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مسئولي التربية والتعليم بالمحافظة، بحصر أعداد الطلاب غير القادرين بنطاق المحافظة، وتكفل المحافظة بسداد المصروفات الدراسية الخاصة بهم، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وتسليمهم الكتب الدراسية.

وأوضح الزملوط أن هذا القرار يأتي تخفيفًا عن أولياء الأمور ورفع العبء عنهم، وحرصًا على مصلحة الطلاب.

وفي سياق آخر، عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، اللقاء الأسبوعي مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ ومسئول الاتصال السياسي بالمحافظة، لمناقشة مطالب المواطنين والموضوعات المتعلقه بالخدمات المقدمة لهم.

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محافظ الوادى الجديد

وأكد المحافظ على التعاون والتواصل الدائم مع النواب لعرض مطالبهم وطرح حلول للمشكلات التي تواجه المواطنين بهدف تحقيق الصالح العام.

وترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ واللواء محمود فاروق مدير أمن المحافظة والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

وقدم المحافظ الشكر والتقدير لقطاعي التربية والتعليم والتعليم الجامعي لحسن الاستعداد والظهور المشرف لمدارس وكليات المحافظة ببداية العام الدراسي الجديد، موجهًا باستكمال مبادرة متابعة الطلاب دراسيًا واجتماعيًا وصحيًا، وجاهزية المدن الجامعية وتوافر كافة الخدمات بها.

كما وجه بالجاهزية والاستعداد بكافة المرافق والقطاعات بالتزامن مع استضافة المحافظة للملتقي التسويقي الأول للتمور المصرية والذي يقام تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، خلال الفترة من ١٦ إلى ١٨ أكتوبر الحالي، ويضم ٩١ عارضا من منتجي ومصنعي التمور على مستوى الجمهورية وبعض الدول العربية، مؤكدًا على ضرورة الظهور المشرف في استقبال ضيوف المحافظة.

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من ناحية أخرى، كلف الزملوط مسئولي المديريات بسرعة إعداد تقارير بموقف العاملين من الحصول على لقاح فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الممتنعين عن التطعيم بدون مانع طبي، وتكثيف حملات التطعيم بالقرى والمناطق النائية والأحياء السكنية وحصر القرى الأعلى في نسب التطعيم وتخصيص مكافآت عينية وتنفيذ خدمات لهذه القرى.

كما أشار المحافظ إلى بدء تطبيق منظومة السكون المائي وخفض عدد ساعات تشغيل آبار الري داخل مدينة الخارجة وذلك للحد من مخاطر برك الصرف الزراعي داخل الكتلة السكنية.

كلف محافظ الوادي الجديد مسئولى التربية والتعليم حصر أعداد الطلاب غير القادرين بسداد المصروفات التضامن الاجتماعي تسليمهم الكتب الدراسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

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