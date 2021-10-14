الخميس 14 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع فتاة فى حادث سيارة بالوادى الجديد

جثة
جثة

لقيت شابة مصرعها، في حادث مروري، مساء اليوم الأربعاء، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام. 

تلقى اللواء محمود فاروق، مساعد وزير الداخلية  لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الداخلة العام، وتبين مصرع «لطيفة فوزي منصور»، 32 عامًا، صدمتها سيارة مسرعة بطريق «غرب الموهوب-موط» في مركز الداخلة، وجرى نقل جثتها لمشرحة مستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق آخر، تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 4 مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام، حيث تبين انقلاب سيارة ربع نقل بطريق مدينة «موط» بمركز الداخلة – مدينة بلاط، أسفر عن إصابة كل من كمال محمد حامد 49 عامًا، وأحمد عبد الله أحمد 55 عامًا، وأحمد حسن سيد 16عامًا، ومصطفى أحمد عبد الحفيظ عبد الله 39 عامًا، بكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

وجرى نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما نجح رجال المرور في رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

وفي سياق منفصل، أصيب 5 أشخاص منذ يومين في حادث سير بطريق «موط- القصر» مساء اليوم الأحد، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي الداخلة العام لتلقي العلاج.

تلقى اللواء محمود فاروق مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول 5 مصابين  في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام، بعد الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم.

وتبين انقلاب سيارة أجرة تاكسي في مصرف زراعي بعد منطقة بئر ٣ بطريق «موط - القصر» بمركز الداخلة، أسفر عن إصابة كل من نصر واصف عبيد،  ٦٢عامًا، وحنان عبد الرحمن جاويش ٤٠ عامًا، ومحمد يوسف عمران،  ١٣ عامًا،  ونادية حنفي عيد عمران،  ٤٥ عامًا، وفاطمة يوسف فوزي  ٦ عامًا، وكلها إصابات خفيفة ومتوسطة.

جرى نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام للعلاج، وتحرر محضر بالحادث، وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة اسباب الحادث.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

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