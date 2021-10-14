حملات تعقيم للمنشآت العامة وماكينات الصرافة فى الوادى الجديد

شن حزب مستقبل وطن، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة من شباب الحزب لتعقيم وتطهير الأماكن المختلفة في 5 مراكز إدارية بمحافظة الوادي الجديد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد جمال آدم، أمين حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، تنفيذ مبادرة تطوعية لتعقيم وتطهير الأماكن والمنشآت العامة والمصالح الحكومية وأماكن تجمعات المواطنين في 5 مراكز إدارية بالمحافظة (الخارجة - الداخلة - الفرافرة - بلاط - باريس).

وأضاف آدم أنه جرى إعداد فرق عمل مجهزة بمعدات تطهير محملة بمادة هيبوكلوريد الصوديوم والتي تعتبر من أقوى المواد المستخدمة في مكافحة انتشار هذا الوباء، وجرى تطهير وتعقيم عدد من المحلات التجارية والمنازل والمصالح الحكومية وماكينات الفيزا كارت، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمحاصرة هذا الفيروس، وضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، والسيطرة عليه، مشيرًا إلى أن هذه الحملة تهدف إلى الوقوف إلى جوار المواطن والدولة في خطتها للتغلب على هذا المرض.

كما وجه أمين حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، الشكر لكافة الأمانات والتشكيلات التنظيمية وشباب الحزب بمراكز المحافظة على المجهودات التي تزداد يوما بعد يوم لمعاونه الدولة لمجابهه هذا الوباء العالمي.

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد حلمي، أمين شباب حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، تنفيذ مبادرة التعقيم في مراكز الخارجة وباريس والفرافرة وبلاط والداخلة، بإشراف أمناء هذه المراكز الإدارية، وجرى تعليق ملصقات توعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا في أماكن تجمعات المواطنين في محطات الوقود، والميادين العامة والرئيسية.

وأوضح حلمي أن الحزب مستمر في تعقيم وتطهير جميع المنشآت العامة وأماكن تجمع المواطنين بنطاق المحافظة وكذا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهه فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا على التعاون بين كافة الجهات المعنية لتقديم العون والمدد لعبور تلك الأزمة التي تمر بها مصر والعالم.

وكان قد أطلق حزب مستقبل وطن، حملة في عدد من المحافظات لتطهير وتعقيم الشوارع وتوزيع المطهرات على أهالي المراكز، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام للحزب.